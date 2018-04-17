Üniversite müjdesi Malatya’da sevinçle karşılandı

MALATYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Malatya Turgut Özal Üniversitesi" kurulması kararı, kentte sevinçle karşılandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruluş kararı müjdesi verilen Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kente hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin gelişmesi ve ilerlemesinde önemli rol oynayan Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 25. yılında dualarla andıklarını aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"Özal'ın memleketi Malatya için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kuruluşunu müjdeledi ve ismini açıkladı. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın ismi Turgut Özal Üniversitesi olarak memleketi Malatya'mızda yaşatılacak. Malatya'ya ve Malatyalılara vermiş olduğumuz ikinci üniversite sözümüzü Malatya'ya yakışan bir şekilde Turgut Özal Üniversitesi ismiyle taçlandırarak hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı olsun. Merhum Özal'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Malatya'ya bu müjdeyi veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz."

"Büyük bir kazanım olacak"

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği üniversitenin Malatya'ya, Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür eden Kahtalı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Malatya'mız bugüne kadar AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini her seçimde sandıklarda göstermiş ve göstermeye de devam etmektedir. Bu minvalde de yatırım anlamında en üst seviye de faydalanmakta, hükümet politikalarında destek ve teşvik anlamında en çok yardımı alan iller arasında gelmektedir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi, ilimizi tercih edecek ulusal ve uluslar arası öğrencilere ev sahipliği yapacağı gibi huzur, sağlık ve kültür şehri, 'Dünya Kayısı Başkenti' Malatya'mız için de büyük bir kazanım olacaktır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi de AK Parti döneminde ki kazanımlarımızdan olup 2016'da planlamasını ve altyapı çalışmalarını başlattığımız projemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın oluruyla şehrimize kazandırılmıştır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun."

"Kimilerinin hayal dediği bugün gerçek oldu"

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin Malatya'ya ikinci bir üniversite kurulmasının tüm Malatya'nın ortak talebi olduğuna işaret ederek Malatya'nın beklentisine müjde ile cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yıllarca dile getirdikleri Malatya'ya ikinci bir üniversitenin kurulması talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeyle gerçekleştiğini aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Malatya'da ikinci üniversitenin kurulması talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Başbakan olduğu dönemde hem Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ilk kez dile getirenlerin başında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olmuştur. Bu konu arz etmiş olduğumuz talep ve öneriler raporlarımızda sabittir. Ayrıca yeri geldi bakanlarımıza, yeri geldi milletvekillerimize, il başkanımıza, yazılı ve görsel basınımız da desteğiyle bu konuyu yetkililere iletmeye çalıştık. Bu sebepledir ki Malatya esnaf ve sanatkar camiası olarak haklı bir gurur yaşamaktayız. Kimilerinin hayal dediği bugün gerçek oldu."