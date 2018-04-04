Muş'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Muş merkezi ile Bulanık ve Varto ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

MUŞ

Muş merkez ile Bulanık ve Varto ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik il merkezi ile Bulanık ve Varto ilçelerinde 3 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütünün talimatları doğrultusunda sözde özyönetim/özerklik açıklamasına katılan, 2018 yılı nevruzunda çeşitli yerlerde ateş yakarak terör örgütü lehine slogan atan ve örgüt adına milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 21 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, 9 dolu fişek, 26 kalaşnikof fişeği, 15 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, 5 kurusıkı tabanca fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir."