Başbakan Yıldırım, engelli memur istihdamına ilişkin, "Yine yıl sonunda 2 bin 500 daha yerleştirme yapacağız, 500 de öğretmen, 3 bin." dedi.

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı.

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Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Artık Türkiye'de engelliler engelsizdir. Hepsi yarınına umutla bakıyor." dedi.

"Kamuda 52 bin engelli memur var"

Başbakan Yıldırım, engelli memur istihdamına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"2002'de engelli kontenjanından memur çalışan sayısı 5 bin 777, bugün 52 bin civarında yani 10 kat artmış. Bugünkü 2 bin 500 kişiyi de saymıyoruz. Onu da ilave edersek 55 bine yaklaşıyor. Yine yıl sonunda 2 bin 500 daha yerleştirme yapacağız, 500 de öğretmen, 3 bin. Ne olacak? 58 bine doğru gelmiş olacağız."

"Tehdit nereden gelirse gelsin biz oradayız"

Terörle mücadele operasyonlarına da değinen Yıldırım, "Tehdit nereden gelirse gelsin biz oradayız. Terörün, 'Fırat'ın doğusu, batısı' diye bir şey olmaz. Terör doğusunda da varsa biz oradayız, batıda da varsa biz oradayız." ifadelerini kullandı.