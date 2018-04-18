Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, tanık M.K "Darbe girişiminden sonra personel arasında kimlerin FETÖ'cü olduğu konuşuluyordu. Ben de bildiğim isimleri savcılığa bildirdim. Kanaatimce o gece uçanların hepsi FETÖ'cüdür" dedi.

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil, 155 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tanık beyanları alındı.

Tanık olarak ifadesine başvurulan M.K. de darbe girişiminin yaşandığı gün binbaşı rütbesiyle harekat merkezinde görevli olduğunu söyledi.

O gece nöbetçi amir olduğunu ancak nöbetinin değiştirildiğini ifade eden M.K, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski kurmay başkanı Mustafa Durmuş birliğe gelmişti. 15 dakika kadar konuştuktan sonra üzerimi değiştirerek evime gittim. Saat 21.00 gibi bir arkadaşımın telefonuyla yaşananlardan haberdar oldum. Bunun üzerine harekat merkezini aradım ama cevap veren olmadı. Sonrasında televizyonu açtım. Televizyondan ülke genelinde TSK içerisinde azınlık bir grubun kalkışma içerisinde olduğunu öğrendim. Saat 01.00 sıralarında ana nizamiyeden birliğe girip neler olup bittiğini öğrenmek istedim fakat içeri giremedim, nizamiye tutulmuştu."

M.K, sabaha karşı Jandarma Özel Harekat birlikleriyle Güvercinlik nizamiyesinden kışlaya girdiklerini ve darbeye karışanları tespit etiklerini belirtti.

Darbe girişiminden sonra Kara Havacılık Komutanlığında ekip kurulduğunu ve bu ekibin darbe girişimine karışan ya da ikinci bir darbe ihtimaline karışabilecek personeli tespit ettiğini anlatan M.K, "Darbe girişiminden sonra Kara Havacılık Komutanlığı personeli arasında kimlerin FETÖ'cü olduğu konuşuluyordu. Ben de bildiğim isimleri savcılığa bildirdim. Benim kanaatimce o gece uçanların hepsi FETÖ'cüdür." diye konuştu.

Tanık beyanına karşı söz alan sanık İlkay Ateş de tanığın savcılığa 142 kişinin ismini verdiğini ve kanaatine katılmadığını bildirdi. Tanığın, Kurdoğlu cemaatine mensup olduğunu iddia eden Ateş, M.K'nin kendi cemaatini korumak için isim verdiğini ileri sürdü.

Duruşmaya devam ediliyor.

