Osmangazi Üniversitesinde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Çağlak, Yalçın ve Armağan toprağa verildi.

KAYSERİ/TOKAT

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak'ın (33) cenazesi, memleketi Kayseri'de defnedildi.

ESOGÜ'de düzenlenen törenin ardından Çağlak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kayseri'deki Hunat Camisi'ne getirildi.

Çağlak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çağlak'ın babası Abdullah Çağlak, ailesi, yakınları, üniversiteden arkadaşları ve öğrencilerinin yanı sıra Vali Süleyman Kamçı ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven katıldı.

Çağlak'ın üniversiteyi kazanmadan önce babasının yanında manavda çalıştığı öğrenildi.

Yüksek lisansını Florida State Üniversitesi'nde yapmıştı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Han Mahallesi'nde 1985 yılında dünyaya gelen Çağlak, 2007 yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını Florida State Üniversitesi'nde fen eğitimi alanında 2010 yılında tamamlayan Çağlak, aynı üniversitede 2015 yılında "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme" alanında doktorasını tamamladı.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde 2016 yılında göreve başlayan Çağlak, 2017 yılında Dr. Öğr. Üyesi unvanını kazandı.

Yalçın ile Armağan'ın cenazeleri Tokat'ta toprağa verildi

Silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan, Tokat'ta toprağa verildi.

Mikail Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınlarınca Turhal Devlet Hastanesinden helallik alınmak üzere Kova Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Eşi Pınar Eryiğit, anne Fadime ve baba Ömer Yalçın ile yakınları, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Yalçın'ın kardeşi Habil Zengin, "Eli kalem tutan kardeşim, sana nasıl kıydılar. Sen terör örgütü üyesi değilsin." diyerek ağladı.

Yalçın'ın cenazesi, Üçyol Köyü Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi.

Oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenazesi de Tokat Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından cenaze, Takkeciler Camisi'ne getirildi.

Öğlen namazını müteakiben emekli imam olan babası Fahri Armağan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Armağan'ın cenazesi, Erenler Mezalığı'nda defnedildi.

Olay

ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan'da araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin Bayar, gözaltına alınmıştı.

Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, eski eşi serbest bırakılmıştı.

Muhabir: Ergün Haktanıyan, Müzahim Zahid Tüzün, Ekber Türkoğlu, Hüseyin Daylak