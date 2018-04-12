Polisten özel güvenliğe eş zamanlı denetim

ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde, tüm ilçelerde özel güvenlik görevlilerine yönelik eş zamanlı denetim yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, denetimlerle kamu güvenliğinin tamamlayıcı hizmetlerini yerine getiren özel güvenlik görevlilerinin daha etkin ve verimli çalışmaları ayrıca hizmet sunulan yerlerin güncel durumlarının belirlenmesi, güvenlik seviyelerinin daha üst seviyeye çıkarılması amaçlandı.

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde 142 personelin katılımıyla 6 merkez, 19 ilçede eş zamanlı yapılan denetimlerde, 82 kamu kurumu, 71 özel kuruluş, 58 kamu bankası, 108 özel banka olmak üzere 319 noktada kontrol gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla ülke genelinde ilk defa Ankara'da yapılan denetimlerde, özel güvenlik görevlilerinin mevcut durumları, hizmet sunulan yerler ve kamu binalarının güvenlik açısından fiziki durumu, güvenlik cihazlarının yeterliliği, güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik tedbirler ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamına giren diğer hususlar kontrol edildi, eksiklikleri bulunan kişi ve kurumlara yasal işlem uygulandı.

Özel güvenlik kuruluşları mercek altında

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce yılın ilk 3 ayında kusuru bulunduğu tespit edilen özel güvenlik kurum ve görevlilerine 65 bin 246 lira idari para cezası verildi.

Denetimlerde kesilen idari para cezalarında 2016'dan bugüne yüzde 848'lik artış olduğu belirtildi.

Öte yandan, başkentteki 425 kamu kurumuna özel güvenlik açısından risk analizi yapılarak, eksikliklerinin giderilmesi için tutanak tutuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel güvenlik görevlilerinin eğitimine yönelik verdiği talimat sonrası, Ankara'daki 32 bin 158 özel güvenlik görevlisinden 28 bin 957'sine Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı müfettişlerince eğitim verilmişti.



Muhabir: Cankut Taşdan