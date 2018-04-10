Sağlık Bakanlığı'ndan Deniz Baykal açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal'ın tedavi sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiği, sağlık durumunun günden güne daha iyiye gittiği bildirildi.

ANKARA

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü hatırlatıldı.

Fizik tedavisi, aktif katılımı ile devam eden Baykal'ın sağlığının iyi durumda olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu an için hayati herhangi bir durum mevcut değildir. Günlük aktivitelerini yerine getirebilmektedir. Sayın Baykal'ın tedavi süreci başarılı bir şekilde devam etmekte, sağlık durumu günden güne daha iyiye gitmektedir."



Muhabir: Mehmet Tosun