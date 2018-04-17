Sağlık Bakanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt

Sağlık Bakanlığınca CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Sakarya'da yatalak bir hastanın 3 bin lira Bağ-Kur prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamadığına yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

ANKARA

Sağlık Bakanlığınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Sakarya'da yatalak bir hastanın 3 bin lira Bağ-Kur prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamadığına yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında gündeme getirdiği iddiaya yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Sakarya'da, 32 yaşındaki yatalak bir hastanın, 3 bin lira Bağ-Kur prim borcu olduğu için sağlık hizmeti alamadığını ve ölüme terk edildiğini iddia etmiştir.

İddialar üzerine yapılan incelemede, hastanın 2015 Aralık ayından itibaren Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri tarafından takip altında olduğu ve kesintisiz sağlık hizmeti aldığı tespit edilmiştir. Sistem incelendiğinde, hastamıza, evde sağlık hizmetleri kapsamına alındığı tarihten itibaren 118 kez tıbbi destek işlemi yapıldığı görülmektedir. İddia edildiği gibi hastanın Bağ-Kur prim borcundan dolayı sağlık hizmeti alamadığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır."

Hastanın evde sağlık ekibi tarafından ev ziyaretlerinin devam ettiği, yara polikliniğinde takip ve tedavisinin yapıldığı aktarılan açıklamada, hastanın evde fizik tedavi hizmetini de aldığı bilgisi paylaşıldı.

Muhabir: Burcu Çalık