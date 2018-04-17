Donanma Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar

KOCAELİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Emre Arık, TBMM adına avukat Ömer Burak Barış, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatları Samet Genç ve Hüseyin Coşkun da duruşmada hazır bulundu.

Darbe girişiminde, Gölcük Donanma Komutanlığı limanından seyre çıkartılan ve İstanbul Moda açıklarında top atışı yaptırıldığı belirlenen TCG Kemalreis Fırkateyni'nde telsiz astsubayı olarak görev yapan Fırat Tekin, tanık olarak ifade verdi.

Tekin, 21.30 sıralarında SABKOR (Sabotaja Karşı Koyma) alarmı verildiğini, hemen görevli olduğu gemiye gittiğini ve Gemi 2. Komutanı Yarbay Hasan İlhan'ın emri üzerine kendi birimindeki astsubayları göreve çağırdığını belirterek, "Limandan ayrılarak seyre çıktık. Bazı personel yetişemediği için gemiye binemedi. Ankara'da ikamet eden anne ve babam, o akşam İstanbul'a gidecekti. Babamı telefonla aradım. Bana köprünün kapatıldığını ve 'darbe oluyor' şeklinde söylentilerin olduğunu söyledi. Normalde böyle bir harekat önceden bilgi gelir, neler yapılacağı belirlenirdi. Mesaj da gelmemişti. 'Gemi niye kalktı, nereye gidiyoruz?' diye sorgulamaya başladım." diye konuştu.

"Gemi seyir halindeyken top atışı yapılması bana saçma geldi"

Sabah 04.30'da tutuklu sanık Komodor Albay Önder Öngör'le telefonda konuşan tutuklu sanık Gemi Komutanı Yarbay Arif Çırtlık'ın, "Emin misiniz komutanım?" dediğini duyduğunu ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

"Çırtlık, 'Top atışı yapacağız, atış personeli toplansın.' şeklinde emir verdi. Top atışında eğitim mermisi kullanılacağı, ses yaparak alçak uçuş yapan F-16 uçakları caydırmak amacıyla yapılacağı söylendi. Bu normal bir durum değildi. Niye top atışı yapıldığını bilmiyoruz. Gemi seyir halindeyken top atışı yapılması bana saçma geldi. Normalde atış yapılmadan önce koordinatlar verilir, bölgede emniyet tedbirleri alınırdı. Silah subayı Kenan Erkalkan ve topçu astsubayları geldi. Gereken talimatlar verildi. İstanbul Moda açıklarında denize doğru 3 top atışı yapıldı. Bir süre sonra ikinci kez top atışı yapılacağı söylendi ancak iptal edildi."

Tekin, Donanma Komutanlığı'ndan, Gölcük Poyraz Limanı'na gelen gemilere ateş açılacağı şeklinde telsiz anonsu yapıldığını sözlerine ekledi.

"Karaya veya canlı hedefe top atışı yapılsaydı sistemi kesecektim"

İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda elektronik astsubayı olarak görev yapan, darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı TCG Kemalreis Gemisi Savaş Harekat Merkezi elektronik astsubayı olan Cem Ünlü de İskenderun Asliye Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak ifade verdi.

Ünlü, 15 Temmuz akşamı terör saldırısı alarmı nedeniyle Kemalreis Gemisi'nin seyre kaldırıldığını, Komodor Önder Öngör'ün ise Oruçreis Gemisi'nde olduğu yönünde anons yapıldığını belirterek, "Sabah 05.00'te herkesin savaş yerlerine gitmesi yönünde anons yapıldı. Bir süre sonra da darbecilere karşı geminin güvenliğini sağlamak için top atışı yapılacağı söylendi. Karaya veya canlı hedefe atış yapılsaydı karşı çıkacaktım. Elektronik astsubayı olarak sistemi kesecektim." dedi.

Tanık Ünlü, tutuklu sanık Gemi Komutan Vekili Arif Çırtlık'ın darbecilere karşı olduğuna dair anons ettiğini duymadığını anlattı.

Tanık Ahmet Can Ellialtı

Tanık olarak dinlenilen dönemin TCG Kemalreis Gemisi İkmal Subayı Yüzbaşı Ahmet Can Ellialtı ise Komodor Albay Önder Öngör'ün emriyle personelin gemide toplanmaya başladığını, personelin tamamı gelmeden hemen seyre çıkıldığını söyledi.

Televizyondan darbe girişimine ilişkin Başbakan ve kuvvet komutanlarının açıklamalarını izlediğini ve geminin komutan vekili Arif Çırtlık ve 2. komutan Hasan İlhan'a ilettiğini anlatan Ellialtı, Çırtlık'ın "Tamam" dediğini, İlhan'ın ise "Biz komodorun emrindeyiz. Gelişmeleri takip et, bize bilgi ver." şeklinde konuştuğunu aktardı.

Saat 03.00 sıralarında gemi İstanbul açıklarına geldiğinde tedirgin olduklarını savunan Ellialtı, "Gemiden top atışı yapılacağını Silah Subayı Kenan Eralkan'dan duydum. Atış için yazılı emir istediğini ve komutanın imzalaması için hazırlayacağını söyledi. Çırtlık, 'Neyin ne olduğu belli değil. Komodor Önder Öngör'ün emri ile atış yapacağız.' şeklinde anons yaptı. Sonra 3 atım top atışı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme ara kararını açıkladı

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların tahliye taleplerinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, gözaltına alınan amiralleri İstanbul'a götüren askeri cezaevi nakil aracının şoförü tutuklu sanık Uzman Çavuş Mustafa Dikme'nin adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine, tutuklu 52 sanığın bu hallerinin devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 86 sanık bulunuyor.

İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Muhabir: Metin Girgin

