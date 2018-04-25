Şehit astsubay Akın'ın cenazesi toprağa verildi

UŞAK
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Üstçavuş Sadık Akın, Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Öğle saatlerinde Banaz ilçesi Büyükoturak köyü morgundan alınan şehit Akın'ın naaşı, "helallik" için evinin önüne götürüldü.
Burada şehidin babası Ramazan, annesi Sultan ve eşi Şenay Akın, Sadık Akın'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Şehidin cenazesi, daha sonra silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler eşliğinde köy camisine götürüldü.
Camiye gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan şehidin yakınlarına taziyede bulundu.
Şehit Akın'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Büyükoturak Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Vali Salim Demir, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Uşak İl Jandarma Komutanı Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve vatandaşlar katıldı.
Şırnak merkeze bağlı Soru Tepe mevkisinde sürdürülen operasyonda dün PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Jandarma Üstçavuş Sadık Akın, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.