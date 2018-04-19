Serin ve yağışlı hava geliyor

Türkiye, serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Serin ve yağışlı havanın etkisiyle yurdun kuzey, iç ve doğusunda sıcaklıklar 6-12 derece azalacak.

ANKARA

Türkiye, serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklıkları Marmara'nın ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yüksek nem oranı, sis ve pusun etkisiyle mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyrediyor.

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde görülecek yağışlı sistemle hava sıcaklıklarının, 6-12 derece azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.

Bugün akşam saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerin, yarın sabah saatlerinden itibaren ise kuzeybatı kesimlerinden başlayarak ülkenin büyük bir bölümü Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin hafif mevzi sağanak, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Yarın ise Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Batı Karadeniz'in bin 400 metre üzerindeki kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde de olması bekleniyor.

Yağışlar pazar günü yurdu terk edecek

Cumartesi günü, serin ve yağışlı sistemin Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Hatay çevrelerinde etkili olduktan sonra 22 Nisan Pazar günü yurdu terk edeceği öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi ve pazar günleri gece ve sabah saatlerinde özellikle iç ve doğu bölgelerde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan, başta zirai faaliyetlerle uğraşan ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Muhabir: Ayşe Şensoy Boztepe