Başkentte 'Gülen' isimli cadde ve sokak tabelaları değiştirildi

Ankara'nın bazı noktalarındaki terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in soyadını çağrıştıran cadde ve sokak isimleri kaldırıldı.

ANKARA

Başkent'in bazı noktalarındaki terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in soyadını çağrıştıran cadde ve sokak tabelaları değiştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisinde, FETÖ elebaşı Gülen'in soyadını çağrıştıran cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi, oy birliğiyle karara bağlandı.

Kararın ardından Ankara Valiliğinin onayıyla yenilenen tabelalar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yerlerine takıldı.

Bu kapsamda, Çubuk, Elmadağ, Kazan, Keçiören ve Pursaklar'daki toplam 7 cadde ve sokağa "Vatan", "Hilal", "Alsancak", "Anayurt", "Bayrak", "Diriliş" ve "Kayı" adları verildi.

Muhabir: Muhammed Ali Toruntay