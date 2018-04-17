Şırnak şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Afşar, piyade onbaşı Volkan ve Piyade Uzman Çavuş Çelik, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandılar.

ÇORUM/ADANA/VAN

Şırnak'ta Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu olan düşen Piyade Er Baki Afşar, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 21 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Gülabibey Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Afşar'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omzunda Akşemseddin Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burada şehidin babası Mustafa, annesi Nurdan ve kardeşi Hilal Afşar ile diğer aile üyelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Öz geçmişi okunan şehit Afşar'ın cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Akın'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenazeye şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, İl Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehit onbaşı Mehmet Volkan Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Saldırıda sonucu şehit olan piyade onbaşı Mehmet Volkan'ın cenazesi de memleketi Adana'da defnedildi.

Volkan'ın (25) Türk bayrağına sarılı cenazesi, Seyhan Devlet Hastanesi morgundan alınarak törenin düzenleneceği Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin, şehidin babası Şevket ve annesi Zübeyde Volkan'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Omzunda Türk bayrağı olan şehidin babası Şevket Volkan, tabutun başına gelerek, "Sana bunu yapanların Allah belasını versin, onlar cehenneme gidecek, sen cennete" diyerek oğlunun fotoğrafını öptü.

AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı da şehidin annesi Zübeyde Volkan'a sarılarak acısını paylaştı.

Şehidin yakınları da Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, Volkan'ın fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Volkan'ın cenazesi, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra top arabasına kondu. Şehidin babası Şevket Volkan da oğlunun tabutuna omuz verdi.

Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, daha sonra askeri cenaze aracıyla götürüldüğü Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Şırnak'ın Şenoba beldesi Kuyu Tepe Üs Bölgesi'nde dün, bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda üç asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.

Şehit Çelik Van'da son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'taki terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik için de Van'ın Erciş ilçesinde tören düzenlendi.

Şenoba beldesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Çelik'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hz. Ömer Camisi'ne getirildi.

Şehidin naaşı, öz geçmişinin okunması, cenaze namazının kılınması ve dua edilmesinin ardından silah arkadaşları ve vatandaşların omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Binlerce kişinin katıldığı törende "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları atan vatandaşlar, tekbirlerle mezarlığa yürüdü. Çınarlı Mezarlığı'na getirilen Çelik'in cenazesi, dualarla toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tören öncesi şehidin eşi Nazlı Çelik'i arayarak başsağlığı diledi.

Törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, cenazenin kaldırıldığı caminin önündeki Kışla Caddesi'nin isminin "Şehitler Caddesi" olarak değiştirildiğini söyledi.

Cenaze törenine şehidin çocukları Furkan (16), Fatma (13), Zeynep Çelik (3), Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, 10. Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.

Şırnak'ın Şenoba beldesi Kuyu Tepe Üs Bölgesi'nde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda üç asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.

Muhabir: Gazi Nogay, İsmihan Özgüven, Mesut Varol