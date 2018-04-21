Suriyeli çocuklar doğdukları ülkede okullu oldular

ŞANLIURFA - HALİL FİDAN

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelerin burada dünyaya gelen çocukları, yeni vatanlarında aldıkları eğitimle geleceğe hazırlanıyor.

Türkiye'nin kucak açtığı Suriyelilerin barınma, sağlık gibi temel ihtiyaçları kesintisiz karşılanırken, çocukların eğitimine de ayrı bir önem veriliyor. Ülke genelinde 350 binin üzerinde Suriyeli çocuk, kendi dillerinde ve ülkelerinin müfredatına uygun eğitim görüyor.

Eğitimlerinden geri kalmamaları için her türlü imkanın seferber edildiği savaş mağduru çocuklar da gelecekte iyi bir mesleğe sahip olarak ülkelerinin yaralarını sarmanın hayalini kuruyor.

En fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Konaklama Tesisi'nde barınan yaklaşık 700 çocuk da eğitim-öğretimle tanışmanın heyecanını yaşıyor.

"Ailelerinin acılarını hissetmeden büyüyorlar"

Yaklaşık 8 bin öğrencinin eğitim gördüğü çadır kentteki okulun müdür yardımcısı Kinde el-Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de 17 yıl çalıştıktan sonra çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Uzun süredir çadır kentte kaldığını ve burada mesleğini devam ettirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ahmed, Türkiye'de en güzel şekilde ağırlandıklarını vurguladı.

Ahmed, Türkiye'de doğan ve 6-7 yaşına gelen çocukların da bu yıl itibaren okula başladığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Suriye'de uzun yıllardır insanlar zulme maruz kalıyor. Bu insanların büyük bir kısmı da çareyi Türkiye'ye sığınmakta buldu. Yaklaşık 6 yıldır çadır kentteyim ve burada acılarımızı unutmaya çalışıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Çocukların geleceğe umutla bakabilmesi için okullar yapıldı. Savaştan sonra Türkiye'de doğan çocuklar da artık okula başladı. Yaklaşık 700 çocuk bu yıl eğitim ve öğretimle tanıştı. Allah'a şükür Türk kardeşlerimiz bize çok iyi davranıyor ve çocuklarla ayrıca ilgileniyor. Okulda eğitimden oyunlara kadar küçük çocuklarla en güzel şekilde ilgilenmeye çalışıyoruz. Burada çocuklar güvende ve ailelerinin yaşadığı sıkıntıları hissetmeden geleceğe hazırlanıyorlar. Okulda mutlular ve Türkçe öğreniyorlar. Burada büyüyorlar ve Türkiye'yi ikinci vatanları olarak biliyorlar, her şey çok güzel ilerliyor."

Öğretmen Sidra Mıtlak ise 3 yıldır kampta olduğunu aktararak "Bu yıl 6-7 yaşlarındaki çocukları okutuyorum. Öğrencilerimin büyük bölümü Türkiye'de doğmuş ve ülkelerine hasret büyüyorlar. Amacımız, çocukları en güzel şekilde yetiştirmek. Bunun için çabalıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Teyme Gazal de ailesinin 2011 yılında Hama'dan Türkiye'ye geldiğini ve kendisinin de burada doğduğunu dile getirdi.

Suriye'yi hiç görmediğine işaret eden Gazal, bu yıl büyük bir heyecanla okula başladığını, yeni şeyler öğrendiği için sevinçli olduğunu kaydetti.