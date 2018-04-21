Afrinli ailelere sıcak yemek

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin merkezinde, İHH İnsani Yardım Vakfınca kurulan mobil aşeviyle günlük 10 bin kişiye sıcak yemek veriliyor.

HATAY

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin merkezinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından günlük 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtılıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, Afrin merkezinde kurulan aşeviyle ailelerin yemek ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığını söyledi.

Teröristlerden temizlenen bölgelerde yardım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Tosun, Türkiye'deki hayırseverlerin yardımlarını Afrinli ailelere ulaştırma çalıştıklarını dile getirdi.

Tosun, oluşturdukları aşevinden günlük 10 bin kişiye sıcak yemek verdiklerini, yemek dağıtımının bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.



Muhabir: Cem Genco



