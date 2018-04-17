Türkiye Adalet Platformu Başkanı Demir, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası verilen 21 kişinin yaş ve sağlık gerekçesiyle tutuklanmamasının, FETÖ elebaşı Gülen başta olmak üzere darbecilere yarayacağını söyledi.

ANKARA - TANJU ÖZKAYA

Türkiye Adalet Platformu (TAP) Başkanı Avukat Bülent Demir, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası verilen sanıklar hakkında yaş ve sağlık gerekçesiyle tutuklama kararı verilmemesine ilişkin, "Baş hain Fetullah Gülen de yaşlı ve hastadır. Ağırlaştırılmış müebbet verdiğimizde onu da mı salıvereceğiz? 28 Şubat davası kararı Gülen'e yarar, bu yanlıştan vazgeçilmeli." dedi.

28 Şubat davasının müdahil avukatlarından Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl süren yargılama sonucunda sanıkların darbe suçu işlediklerinin mahkemece tescillendiğini belirtti.

Sanıklara müebbet hapis cezası verildiği, rütbelerinin sökülmesi kararı alındığını ifade eden Demir, buna rağmen "sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmemesiyle bu sürece gölge düşürüldüğünü" savundu.

Tutuklama kararı verilmemesinin toplumun tepkisini çektiğini belirten Demir, bu gelişmenin yargıya duyulan güveni de sarsabileceğini kaydetti.

Hastalık ve yaşlılık gerekçesiyle 21 sanığın adli kontrol kapsamında yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasıyla yetinilmesinin, ilerleyen dönemde istenmeyen sonuçlara neden olabileceğine dikkat çeken Demir, şöyle devam etti:

"Bu karar darbecileri cesaretlendirmiş, sonraki kuşakların darbe hevesinin kırılmasına yönelik yeterli bir yaptırım olamamıştır. 15 Temmuz darbesinin baş haini Fetullah Gülen de yaşlı ve hastadır. Ağırlaştırılmış müebbet verdiğimizde onu da mı salıvereceğiz? 28 Şubat davası kararı Gülen'e yarar, bu yanlıştan vazgeçilmeli ve darbeciler kaçmadan tutuklanmalıdır."

"Yaş, infaza engel değildir"

Avukat Demir, İnfaz Kanunu'na göre 1 ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası alan 70 yaş ve üzerindeki sanıkların cezasının ev hapsine çevrilebileceğini ancak müebbet hapis cezası verilen 28 Şubat davası sanıkları için, aldıkları ceza miktarı nedeniyle bu yasal düzenlemenin uygulanamayacağını vurguladı.

Demir, "İnfaz Kanunu'na göre istisnai durum şöyledir, sanık, sağlık durumunun cezaevinde kalamayacak kadar elverişsiz olduğunu kanıtlayacak adli tıp raporunu sunarsa ancak o zaman infaz ertelenebilir." dedi.

Sağlık sorunları dışında gerekçe gösterilen yaş faktörünün, cezanın infazına engel olmayacağını söyleyen Demir, sanıkların dosyalarında sağlık durumlarına ilişkin rapor bulunmadığını kaydetti.

28 Şubat darbesi mağduru olduğunu dile getiren Demir, platform olarak sanıkların tutuklanmamaları kararına itiraz edeceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Tanju Özkaya