Turizmin başkentinde rafting heyecanı

Fotoğraf:AA/Süleyman Elçin

ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN

Macera ve adrenalin sevenler, tatillerine renk katmak amacıyla farklı turlara yönelirken, yerli ve yabancı turistlerin en fazla rağbet gösterdiği turların başında kentin kavurucu sıcağında bile yaylalarından akan soğuk sularda yapılan "rafting" geliyor.

Kentteki turistlerin rafting için tercih ettiği en önemli merkez ise Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisindeki Köprüçay oluyor.

Türkiye'nin de en önemli rafting rotalarından olan Köprüçay'a sabah erken saatlerde gelen turistler, parkur hakkında önce rehberlerden bilgi alıyor ardından da can yeleği, kask ve su ayakkabısını giyip kendilerini heyecan dolu bir gün için serin sulara bırakıyor.

Bot ve kano ile geçilen rafting parkuru süresince turistler yüzme molası veriyor, tarihi köprüde fotoğraf çektiriyor. Yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki parkur 3-4 saatte tamamlanıyor.

"Bir kaç yıl içinde 1 milyon rakamını aşacağız"

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Refik Armağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de, önceki yıllara oranla daha iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi. Geçen yıl Köprüçay'da yaklaşık 600 bin misafir ağırladıklarını belirten Armağan, bu yıl da bölgeye olan ilginin artmaya devam ettiğini söyledi.

Rafting sezonuna nevruz için Antalya'ya gelen İranlı turistlerle başladıklarını anlatan Armağan, "Yılın 8 ayı rafting yaptırabiliyoruz. Suyun debisi bugünlerde çok yüksek. Parkur oldukça zevkli hale geldi. Bu günlerde İranlı ve kısmen Avrupalı turistleri ağırlıyoruz. Her gün işletmelerden suya inen bot sayısını baz alarak günlük rafting yapan ziyaretçi sayısına ulaşıyoruz. Bu yılki rakamlar geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttı. Antalya'ya gelen turist sayısının da arttığını göz önüne alırsak bu yıl 800 bin kişinin rafting yapacağını tahmin ediyoruz. Birkaç yıla da 1 milyon rakamını aşacağız." dedi.

Armağan, bu yıl Alman turistlerde de artış yaşandığını ve bu artışın yaz aylarında devam edeceğine inandıklarını ifade etti.

Tekerlekli sandalyeyle gelen de var

Misafirlerinin çoğunluğunu Rus ve İranlı turistlerin oluşturduğunu dile getiren Armağan, şöyle konuştu:

"Bu yıl Almanların da eskiden olduğu gibi önemli bir yere sahip olacağını tahmin ediyoruz. Yerli turistlerin de ilgisi oldukça yüksek. Haziran ayının ortalarından itibaren günde ortalama 8 bin kişi burada rafting yapıyor. Bu sayı haftasonları 10 bini aşıyor. Parkur oldukça güvenli. Eğlenceli olduğu kadar da Türkiye'nin en güvenilir parkurlarından biri. Burada 6 yaşındaki de 65 yaşındaki turist de rafting yapabiliyor. Tekerlekli sandalye ile götürüp bota bindirdiğimiz rafting yapan misafirlerimiz var. Köprüçay Irmağı'nın suyu da çok soğuk. Antalya'nın 50 dereceyi bulan sıcaklarında misafirler burada kendilerini serin sulara bırakıyor. Nehrin etrafı da genellikle ormanlık. Doğal güzellikler içerisinde misafirler unutamayacakları bir gün yaşıyor."

Armağan, bölgedeki işletmelerde belli güvenlik standartları oluşturduklarını ve böylece sektöre kalite getirdiklerini sözlerine ekledi.