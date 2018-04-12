ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenecek Başkentray Açılış Töreni'ne katılacak, Başbakan Binali Yıldırım'ı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.



2- Başbakan Binali Yıldırım, Başkentray Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Çankaya Köşkü'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyaret edecek.



4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.



5- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u ziyaret edecek, Çankaya Köşkü'nde KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler'i kabul edecek.



6- TBMM'den



- Genel Kurulda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek.



- Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, ürün güvenliğine ilişkin teknik düzenlemeleri içeren kanun tasarısı ele alınacak.



- KİT Komisyonunda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ Genel Müdürlüğünün 2015-2016 yılı hesapları görüşülecek.



7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 86. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak.



- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



8- TÜİK, 2016-2017 bitkisel ürün denge tablolarını yayımlayacak.



9- Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.



10- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından gelişmeler izleniyor.



11- FETÖ davaları



- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- Darbe girişiminde Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının görülmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 132 sanığın yargılanmasına, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişiminde Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılanmasına, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, 52'si tutuklu, 12'si firari 86 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.



- Darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı dava, görülmeye devam edecek.



12- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında CSKA Moskova-Arsenal, Sporting Lizbon-Atletico Madrid, Salzburg- Lazio ve Olympique Marsilya-Leipzig maçları yapılacak.