Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşacak.



2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.



3- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Samsat afet konutları temel atma törenine katılacak.



4- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Karacabey İlçe Başkanlığı, Karacabey Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Karacabey Belediyesi İlçe Sağlık Müdürlüğüne ambulans teslimine ve Hamidiye Mahallesi sağlık ocağının açılışına katılacak, Gölecik Barajı'nda incelemelerde bulunacak.



5- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nde, Zeytin Dalı Harekatı şehitleri anısına oluşturulan alana fidan dikecek.



6- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Uşak'ta çeşitli ziyaretlerde bulunacak, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelecek.



7- TÜİK, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile 2016 yılı seragazı istatistiklerini açıklayacak.



8- BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesini ve son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak.



9- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından gelişmeler izleniyor.



10- FETÖ davaları



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.

- Darbe girişimine ilişkin, 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının görülmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Büyük Salon'da devam edilecek.



- Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davaya devam edilecek.



11- Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak.