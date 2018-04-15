Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Maltepe, Beykoz ve Üsküdar 6. Olağan ilçe kongrelerine katılacak.

2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'ne iştirak edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları İl Başkanları Toplantısı ile Tire Atıksu Arıtma Tesisi ve Tire Stadyumu açılış törenlerine katılacak.

4- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Vakıf Şehir Lefkoşa Turu Yürüyüşü"ne katılacak, basın mensuplarıyla öğle yemeğinde bir araya gelecek, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.

4- Suudi Arabistan'da 29. Arap Birliği Zirvesi düzenlenecek.

5- ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik düzenlediği operasyonun ardından gelişmeler takip ediliyor.

6- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- Karadağ'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu yapılacak.

8- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya, Kayserispor-Gençlerbirliği, Antalyaspor-Atiker Konyaspor, Göztepe-Bursaspor, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.