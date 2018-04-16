ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de Global Girişimcilik Kongresi ile Dolmabahçe Muayede Salonu'nda Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'ne katılacak.



- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek.



2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası'nda "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu panel ve Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek "Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi" ile partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantısına katılacak.



3- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını ve Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret edecek, Katar Ulusal Kütüphanesinin açılışına iştirak edecek.



4- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bağımlılıkla mücadele ve küresel bulaşıcı olmayan hastalıklara ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nün İspanya'da düzenlediği programa katılacak.



5- TÜİK, ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini, şubat ayı sanayi üretim endeksini ve mart ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.



6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelecek, toplantının ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenleyecek.



7- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki ikametgahında bir araya gelecek.



8- ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik düzenlediği operasyonun ardından gelişmeler takip ediliyor.

9- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.



10- FETÖ davaları



- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu, 44 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi'nde başlanacak.



- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 268 kişinin yargılanmasına Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



- Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlere ilişkin davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



- Darbe girişiminden önce açılan aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in de bulunduğu FETÖ çatı davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.



- Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis istemiyle dava açılan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'un yargılanmasına İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.



- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılaması sürecek.



- Darbe girişimi sırasında Siirt Valiliği'ni abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda devam edilecek.



- Meslekten ihraç edilen 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı Şırnak'taki darbe girişimi davası, Adana Bölge Adliye Mahkemesinde görülmeye devam edecek.



- Darbe girişimi sırasında Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek iletişimi kesmeye çalıştıkları iddia edilen 10'u tutuklu, 1'i firari 15 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- Hatay'da, darbe girişimine ilişkin dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Hasan Polat ve eski emniyet mensuplarının da aralarında olduğu 27'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı dava, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



11- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın son maçında Osmanlıspor ile Trabzonspor, Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya gelecek.