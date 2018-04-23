ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.



- Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TRT 23 Nisan Gala Programı'na katılacak.



- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki heyetle bir araya gelecek.



- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde çocukları kabul edecek, 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılacak.



2- TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü



- TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenleniyor.



- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.



- Kahraman, Birinci TBMM'de düzenlenecek anma töreninin ardından Mecliste kutlamaları kabul edecek.



- Kahraman başkanlığında özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.



- Kahraman, 23 Nisan Resepsiyonu'na ev sahipliği yapacak. Resepsiyona Başbakan Yıldırım da iştirak edecek.



3- AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.



- Toplantıda Binali Yıldırım da yer alacak.



4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.

5- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında çocukları ağırlayacak.



6- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocukları makamında kabul edecek.



7- TBMM'den



-TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.



- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda 15 üniversite kurulmasını öngören kanun tasarısı ele alınacak.

8- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.



9- Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın son maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.