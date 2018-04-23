23 Nisan coşkuyla kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü, tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde etkinliklerle kutlanıyor.

Fotoğraf: AA/Emin Sansar

ANKARA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.

Bakan Yılmaz, öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Yılmaz ve beraberindeki heyet, öğrencilerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Yılmaz'ın çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yılmaz, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Bakan Yılmaz çocukları kabul etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde, öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrencileri tek tek selamlayan, sınıflarına ve hedefledikleri mesleklerine ilişkin bilgi alan Yılmaz, koltuğunu bir süreliğine İhsan-Selatin Aras İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gizem Ünal'a devretti.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Yılmaz, "Evlatlarımıza güveniyoruz. Çünkü özgüvenleri çok fazla ve ülkeyi, bayrağını, vatanını seviyorlar. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesinden zerrece taviz vermediler ve bundan sonra da vermeyeceklerdir. İnanıyoruz ki Türkiye, Kızılelma'sı olan çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine mutlaka evlatlarıyla çıkacak. Bugün, her zamankinden daha çok çağdaş uygarlık seviyesine yakınız. Türkiye Cumhuriyeti devleti, son 200 yıllık Türk tarihinin en güçlü dönemindedir ve 100 yıl önce olduğu gibi mazlum milletlere umut olmayı yeniden sürdürmektedir." diye konuştu.

Yılmaz gençlerin, milli değerleri benimseyecek, onlarla gurur duyacak ve evrensel değerleri de yine kendisine mal etmeyi başaracak inançta ve yetenekte olduğunu vurguladı.

Başta Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere ilk Meclis’in büyük kahramanlarını rahmetle, şükranla yad ettiğini ifade eden Yılmaz, "Kurduğunuz Cumhuriyet emin ellerdedir, inşallah gençlerimizle birlikte bugünümüz dünden daha güçlü, gençlerimizle birlikte bu ülkenin yarınını da çok daha güzel yapacağız. Her geçen 98 yılda aziz milletin bu çok iyi yetişmiş evlatlarıyla birlikte çok daha büyük başarılara imza atacak ve 21. yüzyılı sizlerle birlikte Türkiye'nin yüzyılı yapacağız." dedi.

"Kariyer günleri"nin yaygınlaştırılmasını istedi

Bakan Yılmaz'ın koltuğunu devralan Gizem Ünal da sözlerine bayramı çocuklara armağan eden ve tüm dünya çocukları ile paylaşmalarını sağlayarak kendilerine büyük mutluluk yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, aziz şehitlere rahmet dileyerek başladı.

Atatürk'ün, "bugünün küçükleri yarının büyükleri" diyerek çocuklara verdiği önemi gösterdiğine işaret eden Ünal, "Bizler de burada sevincimizi ve coşkumuzu yerine getirirken sorumluluklarını yerine getiren, araştıran, üreten, düşünen, ahlaki ve insani değerlere sahip bireyler olarak bize verilen önemin farkındayız. Büyüklerimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacağımızı bilmenizi isteriz." değerlendirmesini yaptı.

Ünal'ın okullara çeşitli mesleklerden temsilcilerin gelip tanıtım yapmasını istemesi üzerine Bakan Yılmaz, okullarda düzenledikleri "kariyer günleri"nin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine işaret etti.

Öğrenciyi konuşması dolayısıyla tebrik eden ve "Hiç kimse bundan daha güzel bir konuşma yapamazdı." değerlendirmesini yapan Bakan Yılmaz'ın bu sırada duygulandığı görüldü.