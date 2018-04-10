Ailesiyle piknik için geldiği Uludağ'da kaybolan üniversite öğrencisi genç, 18 saat sonra kendi imkanlarıyla kente döndü.

Fotoğraf:AA/Mustafa Yılmaz

BURSA

Ailesiyle piknik için geldiği Uludağ'da kaybolan üniversite öğrencisi genç, 18 saat sonra kendi imkanlarıyla kente döndü.

Kirazlıyayla mevkisinden dün saat 16.00 sıralarında çıktığı gezintide kaybolan Uludağ Üniversitesi (UÜ) Ziraat Fakültesi öğrencisi Hasan Can Altan (22), sabahın ilk saatlerinde kendi imkanlarıyla Uludağ'ın eteklerindeki kırsal Süleymaniye Mahallesi'ne ulaştı.

Cep telefonunun şarjı bittiği için mahalle sakinlerinden Seyfullah Öztürk'ün yardımıyla ailesiyle iletişim kuran Altan, merkez Osmangazi ilçesine bağlı İvazpaşa Mahallesi'ne geleceğini bildirdi.

Altan, söz konusu mahallenin meydanında, Altan'ın ailesi ve arama kurtarma ekipleri tarafından karşılandı.

"Yaralanmadım, ufak tefek sıyrıklar oldu"

Hasan Can Altan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybolduğunu anlayınca ailesinden yardım istediğini söyledi.

Cep telefonuna atılan konum bilgilerini takip ettiğini anlatan Altan, bir süre sonra yanlış konuma yönlendirildiğini fark ettiğini, bunun üzerine bir derenin güzergahını takip ederek yürüyüşüne devam ettiğini dile getirdi.

Altan, cep telefonunun şarjı da bittiği için bir daha iletişim kuramadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir yere sığınmadım, ateş yaktım etraftaki çalılardan, yapraklardan yatak yaptım, yattım uyudum, bir sıkıntı yok. Yaklaşık 18 saattir kayıptım. Yaralanmadım, ufak tefek sıyrıklar oldu. Yukarıdaki köylüler de yardımcı oldu. Sadece dereden su içtim gece boyunca o kadar. Ailemden ayrıldım, telefonumun şarjı bitti, ondan yolumu kaybettim."

Kaybolan gence yardımcı olan mahalle sakinlerinden Öztürk de vatandaşlık görevini yaptığını söyledi.

Altan'ın annesi Füsun ve babası Metin Altan ise çok mutlu olduklarını ifade ederek, arama çalışmalarını yürüten ekiplere teşekkür etti.

Üniversite öğrencisi genç, daha sonra sağlık kontrolü için 112 Acil Servis ekiplerince Bursa devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay

Uludağ'ın Kirazlıyayla bölgesine dün ailesiyle piknik yapmaya gelen Hasan Can Altan tek başına ormanda gezerken yolunu kaybetmiş, ailesini arayarak cep telefonundan konum göndermelerini istemişti. Ailesi, yaklaşık bir saat sonra çocuklarının gönderdikleri konuma gelmemesi ve cep telefonuna da ulaşılamaması üzerine durumu yetkililere bildirmiş ve arama başlatılmıştı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT), AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile AFAD Köpekli Arama Ekibi de arama çalışmalarına katılmıştı.

Muhabir: Mustafa Yılmaz,Cem Şan