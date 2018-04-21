Yeşilçam'ın yıldızları kahveye bekliyor

Bilecik'te Yeşilçam nostaljisi konseptiyle açılan bir kafeye gelen üniversiteli gençler, sinema yıldızlarının resimlerinin bulunduğu duvarların önünde çayını ve kahvesini yudumluyor, sohbet ediyor.

BİLECİK - HARUN KAYMAZ

Bilecik'te özellikle üniversiteli gençlerin yoğun ilgi gösterdiği, Yeşilçam nostaljisini yaşatan bir kafe, duvarlarındaki ünlülerin canlandırdığı karakterlerin resimleri, menülerinde film yıldızlarının fotoğraflarıyla müşterilerini geçmişe götürüyor.

Kemal Sunal, Türkan Şoray, Sadri Alışık, Gülşen Bubikoğlu, Banu Alkan, Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Emel Sayın, Zeki Müren, Şener Şen gibi birçok sinema yıldızının canlandırdığı film karakterlerinin resimlerinin bulunduğu duvarların önünde sohbet eden gençler, nostaljik ortamda çayını kahvesini yudumluyor.

Birçok ünlünün rol aldığı Hababam Sınıfı, Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini paylaştığı "Çiçek Abbas", Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın oynadığı "Çöpçüler Kralı", Sadri Alışık'ın "Turist Ömer" ve yine çok sayıda ünlünün oynadığı "Gülen Gözler" filminden resimlerle donatılan duvarları ve her sayfasında sinema dünyasının ünlü isimlerinin fotoğraflarının bulunduğu menüleriyle kafeye gelenler geçmişe kısa bir yolculuk yapıyor.

İstanbul'dan kardeşiyle birlikte kafe açmak için Bilecik'e geldiklerini belirten Aslıhan Aslan, AA muhabirine, "Ana fikir kardeşimden çıktı. Hep hayali bir kafe açmaktı. İstanbul'da galericilikle uğraşıyoruz ancak hep farklı bir şeyler yapmak istedik. Çok büyük bir ilgi var, kentte ilk olan bir şey yaptık. Amacımızı gerçekleştirdik, biz de çok mutluyuz. Müşterilerimiz de çok memnun." diye konuştu.

Masalardan menülere kadar özenle hazırlık yaptıklarını anlatan Aslan, "Müşteriler menü sayfasını çevirince yüzlerinde bir gülümseme oluyor. Her yere ayrı nostalji havası vermeye çalıştık. Gençler geçmişimizi unutmaya başladı. Biz de onlara eskiden anne ve balarımız böyle yaşardı, şunlar vardı gibi bir mesaj da iletmek istedik. Sabahtan akşama kadar da nostaljik müzik çalarak onları Yeşilçam'a götürüp getiriyoruz." diye konuştu.

Kafede garsonluk yapan üniversite öğrencisi Muhammet Portakal, "Bazen müşteriler nostaljik havayı yakalamak içim 'bana bir Kemal Sunal getirir misin?" diyor. Çok güzel bir ortam." dedi.

Ticaretle uğraşan 21 yaşındaki Enes Uysal ise yaşının genç olması dolayısıyla bazı sanatçıların birçok karakterini hatırlamadığını aktararak, "Şehrimizde böyle bir ortamın olması bizi çok duygulandırdı. Zeki Müren, Kemal Sunal ile birlikte kahve içiyoruz." ifadesini kullandı.

Üniversite öğrencisi Sabuha Çarboğa da hiç bir mekanda böyle bir menü görmediğini ve şaşırdığını dile getirerek, Banu Alkan, Şener Şen, Kemal Sunal'ın fotoğraflarının bulunduğu sayfalardan seçim yaptıklarını anlattı.

Öğretmen Engin Tetik, kentte böyle bir ortam oluşmasının kedisini çok mutlu ettiğini vurgulayarak, "Eski sanatçılarımızı görmek çok güzel. Hepsini tekrar hatırladık." diye konuştu.







