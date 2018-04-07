'Ağlayan gelin' görsel şölen sunuyor

İlkbahar mevsiminde Anadolu'nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" adı verilen ters laleler eşsiz bir güzellik sergiliyor

BİTLİS

İlkbahar mevsiminde Anadolu'nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında ''ağlayan gelin'' adı verilen ters laleler, turuncu, kırmızı ve sarı renkteki çiçekleriyle eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği sırada boynunu büktüğü inancıyla Hristiyan dünyası tarafından kutsal sayılan, mezarlıkların bulunduğu bölgelerde de yetişen ters laleler, başta yöre halkı olmak üzere doğaseverlerin ilgisini çekiyor.



Osmanlı topraklarını 19. yüzyılın sonlarına kadar süsleyen, 20. yüzyılın başlarında yürütülen bilimsel çalışmalarla çoğaltılan ve Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yumrumeşe köyündeki mezarlık alanda da yetişen ters laleler, çiçek açtıkları dönemlerde yöre halkının yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.



Yeryüzündeki en eski süs bitkisi olarak bilinen, birçok inanış ve kültürde efsanelere konu olan ters lalelerin yoğun olarak yetiştiği Yumrumeşe, eşsiz bir güzellik sunuyor.

Yumrumeşe Muhtarı Kenan Yılmaz, AA muhabirine, ters lalenin mezarlıkta yaklaşık 7 bin metrekarelik bir alana yayıldığını söyledi.

Mezarlığın vatandaşlar tarafından sürekli ziyaret edildiğini anlatan Yılmaz, "Laleler köyümüzün simgesi haline geldi. Bu sene erken açtılar." dedi.

Mezarlığı ziyaret eden vatandaşlardan Necmettin Kalkan ise lalelerin mezarlığa ayrı bir önem ve güzellik kattığını dile getirdi.