Bodrum'un begonvili, Dalyan'ın mor salkımı

MUĞLA - OSMAN AKÇA

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan mahallesinde, baharın gelmesiyle evlerin ve işletmelerin bahçelerini süsleyen mor salkım çiçekleri, 2 bin 400 yıllık kaya mezarları, kanalları, caretta kaplumbağalarıyla ünlü beldeye ayrı bir güzellik katarak görenleri hayran bırakıyor.

Peyzaj Mimarları Odası Muğla Temsilcisi Yüksek Peyzaj Mimarı Figen Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mor salkımın, peyzajcıların çok sevdiği bir bitki olduğunu belirterek, "Mor salkım çiçeği yapraklanmadan önce mor ve beyaz çiçek açar ve mis gibi kokar. Bu özellikleri bizim bu bitkiyi bol bol kullanmamıza ve sevmemize neden olur." dedi.

Mor salkımın, erken baharın ilk çiçeklerinden olduğunu kaydeden Uyanık, bu yıl havanın biraz daha hızlı ısındığını ve bu nedenle mor salkımın, nisan başından beri bol çiçekleriyle her yerde görülebildiğini söyledi.

Bölge sakinleri

Mor salkım tutkunu olan Hüseyin Karabulut, Bodrum'un begonvilleri gibi Dalyan'ın da mor salkım çiçeğinin meşhur olduğunu ve bölgenin simgesi haline geldiğini ifade etti.

Dalyan'da yaşayan Maria Jonker ise bu bitkinin Çin, Kore ve Japonya'dan geldiğini, kokusunun ve renginin çok güzel olduğunu dile getirdi.

İngiliz Mark Henshaw ise Dalyan'ın kanalı, İztuzu Plajı ve caretta carettalarıyla ünlü olduğunu söyledi.

Dalyan'ın aynı zamanda mor salkım çiçekleriyle de ünlü olduğunu vurgulayan Henshaw, "Kafelerde, restoranlarda, evlerde ve bazı bahçelerde bu çiçeği bulabiliyorsunuz. Mor salkım çiçeğinin muhteşem bir kokusu var. Maalesef kısa bir dönem içinde görebiliyoruz ama çok güzel bir çiçek." ifadelerini kullandı.