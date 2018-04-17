Devletin şefkatini göstermek için yetim ve öksüzlere kucak açtı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, görev yaptığı yerlerde mektuplarından isteklerini öğrendiği 2 bin 828 öksüz ve yetim çocuğun taleplerini yerine getirdi.

TUNCELİ

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in göreve başlamasının ardından kentteki yetim ve öksüzlerin tespiti için çalışma başlattığı belirtildi.

Sonel'in kent genelinde tespit edilen 279 yetim ve öksüz çocuğa mektup göndererek "Eğer annen ve baban hayatta olsaydı, özlemini çektiğin, almalarını istediğin şey ne olurdu?" diye sorarak isteklerini öğrendiği anlatılan açıklamada, Sonel'in hayırseverlerin desteğiyle çocukların isteklerini yerine getirdiği aktarıldı.

Sonel'in daha önce görevde bulunduğu il ve ilçelerde isteklerini yerine getirdiği çocuk sayısına ilişkin bilgi verilen açıklamada, Tunceli'de de 279 yetim ve öksüz çocuğa ulaştığı, bugüne kadar toplam 2 bin 828 çocuğun talebini karşılayarak devletin sıcaklığını, şefkatini ve merhametini gösterdiği vurgulandı.

Çocukların mektuplarında bilgisayar, genç odası, piyano, saç tokası, muhabbet kuşu, cep telefonu, televizyon ve bisiklet talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada, Sonel'in hazırladığı özel hediye paketlerini evlerinde bizzat ziyaret ettiği çocuklara verip mutluluklarına tanık olduğu kaydedildi.

"Yetim ve öksüzleri unutursanız diğer işlerin hiçbir önemi yoktur"

Açıklamada değerlendirmesi yer alan Sonel, şunları kaydetti:

"Yetim ve öksüz evlatlarımızı unutur, onlara sahip çıkmazsanız yaptığımız diğer işlerin hiçbir önemi yoktur. Yol yaparız, bina da yaparız ama siz eğer en uzak köy, mezra ya da mahalledeki yetim ve öksüzü unutursanız, ona sahip çıkmazsanız yaptığınız diğer işlerin önemi hiç yoktur. Devletimizin şefkatini, sıcaklığını şehit ailelerimize, gazilerimize, yetim ve öksüz çocuklarımıza, engelli olan vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza göstermeliyiz. Onların tebessümü ve duası bizler için çok önemli."