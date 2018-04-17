Kocaeli'de 41 ülkeden bin çocuk yaşıtlarının evlerinde misafir olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10. düzenlenecek 23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk Festivali kapsamında 41 ülkeden bin çocuk, Kocaeli'deki çocuklarla bir araya gelecek.

KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İzmit'te Antikkapı Toplantı Salonunda düzenlenen basın toplantısında festivalle ilgili bilgi verdi.

Bu yıl düzenlenen etkinliklerin temasının "Spor ve Çocuk Oyunları" olduğunu vurgulayan Bayram, şunları kaydetti:

"Bu yıl açılış programında kısa süre önce hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonumuz 'cep herkülü' Naim Süleymanoğlu anılacak. 17-18 Nisan tarihlerinde ilimize gelecek 41 ülkeden bin çocuk için her yıl olduğu gibi yine Kocaeli'de, TRT'den sonra yapılan en büyük organizasyona imza atacağız. Ayrıca dünya çocuklarını, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullardaki yaşıtlarının evlerinde misafir edeceğiz. Festival kapsamında düzenlenen etkinlikler, 18-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak."

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik de 41 ülkeden gelecek bin çocuğu evlerinde misafir edecek ailelere teşekkür ettiğini ifade etti.

Dünyada hiçbir çocuğun 23 Nisan gibi bayram olarak kutladığı bir günü olmadığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Dünya barışına katkı sağlamak açısından son derece önemli bir bayram. Bu bayramı dünya barışı açısından çocukları birleştirerek çok büyük emek sarf eden büyükşehir belediyemize teşekkür etmek gerekiyor. Burada bin çocuğu ağırlayarak onlara festival havasını yaşatıyoruz. Onlar ayrılırken ağlayarak memleketlerine gidiyorlar. Bundan daha büyük bir barış elçisi olabilir mi? Onlar ülkelerine gittiklerinde, ülkelerinin yönetim kadrolarında yer aldıklarında asla bunları unutmayacaktır."

Festival kapsamında düzenlenen etkinlikler, 18-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

