Gazilik madalyasına 68 yıl sonra kavuştu

Kore Savaşı'na gönüllü katılan tercüman asteğmen 90 yaşındaki Şehabettin Akkın, daha önce almak için başvuru yapmadığı gazilik madalyasına 68 yıl sonra sahip oldu.

MUĞLA - ALİ BALLI

Kore Savaşı'na gönüllü katılan tercüman asteğmen 90 yaşındaki Şehabettin Akkın, 68 yıl sonra başvuru yaparak gazilik madalyasını almaya hak kazandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan Şehabettin Akkın, Kore Savaşı'na gönüllü olarak gitti ve topçu taburunda tercüman asteğmen olarak görev yaptı.

Akkın, 68 yıl sonra başvurduğu Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin girişimleriyle, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park'tan aldığı gazilik madalyasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

"Bodrum'daki Kore gazilerimizin tamamı madalyalarına kavuşmuş oldu"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Hasan Külcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akkın'ın iki yıl önce derneğe kaydolduğunu söyledi.

İlçede 5 Kore gazisinin yaşadığını anlatan Külcü, "Bodrum'daki gazilerimizden dördünün madalyası vardı ancak Şehabettin Akkın gazimizin madalyası yokmuş. Madalyanın alındığını bilmiyormuş veya müracaat etmeyi unutmuş. Genel merkezimize yaptığımız müracaatla madalyayı aldık. Bodrum'daki Kore gazilerimizin tamamı madalyalarına kavuşmuş oldu." dedi.

"Madalyayı alınca çok gururlandım"

Akkın ise, "Devletim, milletim beni hiç unutmadı, her zaman hatırladı. Gazisine her zaman sahip çıktı." dedi.

Bu zamana kadar hiç madalya beklentisinin olmadığını, bu jestin kendisi için çok keyifli bir sürpriz olduğunu belirten Akkın, şöyle konuştu:

"Bana bir süre önce Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Hasan Külcü'den bilgi geldi. Külcü, 'sizin madalyanız hazırlanıyor' dedi. Bu Güney Kore tarafından verilen bir madalya. Madalyayı alınca çok gururlandım. 90 yaşında bile olsam unutulmamak çok güzel bir duygu. Madalyamı eve getirdikten sonra onu güzel bir yere koymak için zaman harcadım. Bu duygular beni çok mutlu etti, sevindim. Devletim gazisine sahip çıkıyor. Türkiye'de artık Kore gazisi çok fazla kalmadı. Unutulmamak çok güzel bir şey."