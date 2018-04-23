Hatay'ın 'Şahin' ambulans şoförleri

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ambulans şoförü olarak görev yapan Sema ve Ertuğrul Şahin çifti, vatandaşların sağlık hizmetine en hızlı ve en güvenli yoldan ulaşabilmesi için özveriyle çalışıyor.

Fotoğraf: AA/Ahmet Özel

HATAY - Ahmet Özel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ambulans şoförü olarak çalışan 30 yaşındaki Sema ile eşi 35 yaşındaki Ertuğrul Şahin, vatandaşların sağlık hizmetine en hızlı ve en güvenli yoldan ulaşabilmesi için görevlerini özveriyle yerine getiriyor.

Bir çocuk annesi Sema Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 5 yıl önce acil tıp teknisyeni olarak başladığını söyledi.

Zaman içerisinde ambulans şoförlüğüne ilgi duyduğunu belirten Şahin, bu ilgisine endişeyle yaklaşan ambulans şoförü eşi Ertuğrul Şahin'in daha sonra kendisinin büyük destekçisi olduğunu ifade etti.

Şahin, eşinin de desteğini almasının ardından bu alana yöneldiğini aktararak, "Bu hayalimi çeşitli testlerden geçtikten sonra gerçekleştirdim. Altı aydır da ambulans kullanıyorum. Çoğu zaman eşimle birlikte nöbet tutuyorum. Acil müdahaleye ihtiyaç duyan hastaları hastaneye taşımak, onlara yardım etmek çok güzel bir duygu.'' dedi.

Trafikte kadın şoför olmanın zorluğuna değinen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ambulans şoförü olmanın dışında kadın şoför olmak zor. Kadın şoförlerimiz trafikte sıkıştırılıyor, kırmızı ışıkta tedirgin ediliyor. Herkesin artık kabullenmesi lazım kadın taksi şoförü de olur, ambulans şoförü de olur. Bir vakaya gittiğimizde ekipteki 3 arkadaşımız da kadın olduğu için bazı hasta yakınları ''Aranızda erkek yok mu, ambulansı kim kullanacak, hastaneye yetiştirebilir miyiz'' gibi sorular soruyorlar. Hastaneye gelince de teşekkür ediyorlar. Bizim işimiz sadece hızlı gitmek değil aynı zamanda güvenle hastaneye yetiştirmek. Zaten ambulansta arkadaşlarımız gerekli müdahaleleri yapıyorlar.''

Ertuğrul Şahin de eşiyle gurur duyduğunu belirterek, onunla aynı görevi yapmanın mutluluk verdiğini dile getirdi.

Hastalara en iyi hizmeti sunma gayreti içinde olduklarını anlatan Şahin, "Eşim iyi bir ambulans şoförü olduğu kadar iyi bir anne ve iyi bir ev hanımıdır. Hayatımızdan memnunuz, insanlarının hayatını kurtarmaya yardımcı olmak kadar güzel bir duygu olamaz.'' dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Halil Canpolat ise Sema Şahin'in ilçedeki tek kadın ambulans şoförü olduğunu belirterek, Şahin çiftinin elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştığını söyledi.