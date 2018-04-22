11 yıldır Bakanlık koltuğunda oturan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, siyasetin yorgunluğunu torunlarıyla atıyor. Eroğlu, yoğun programlarından vakit bulduğu fırsatta İstanbul'da ve ABD'de yaşayan torunlarıyla telefonda görüntülü konuşuyor.

ANKARA - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU

AK Parti hükümetlerinde 6 dönemdir görev alan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, siyasetin yorgunluğunu her fırsatta telefonla aradığı ve görüntülü konuştuğu 5 torunuyla atıyor.

Veysel dedenin enerjisi torunlardan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, siyasetin yorgunluğunu her fırsatta telefonla aradığı ve görüntülü konuştuğu 5 torunuyla atıyor. 22.04.2018

Türkiye'nin en uzun süre bakanlık yapan isimlerinden Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, İSKİ ve DSİ'deki başarılı çalışmalarının ardından, 2007'de Afyonkarahisar'dan milletvekili seçilerek, siyasete adım attı.

60. Hükümet'in Çevre ve Orman Bakanı olarak kabinede yer alan Eroğlu, 11 yıldır Bakanlık koltuğunda oturuyor. Türkiye'nin hayali olan projelerin gerçeğe dönüşmesinde önemli vazifeler üstlenen, Bakanlığı döneminde Türkiye'ye 7.497 yatırım ve eser kazandıran Eroğlu, AK Parti hükümetleri döneminde yaptığı çalışmalarla yaklaşık 4 milyar 39 milyon fidanın toprakla buluşmasına öncü oldu.

Eroğlu'nun bakanlığı döneminde ağaçlandırma alanında Türkiye dünya üçüncülüğü elde etti.

Çine Adnan Menderes Barajı'nın tamamlanmasında, kıtadan kıtaya su veren Melen Projesi ile Türkiye'den KKTC'ye suyun akmasında emeği geçen Eroğlu, hayatını, "suya adanmış bir ömür" olarak nitelendiriyor.

Evli ve 4 çocuk babası olan Bakan Eroğlu'nun en büyük özlemi ise torunları. Eroğlu, siyasetin yoğun gündeminden 5 torunuyla telefonda görüntülü konuşarak uzaklaşıyor.

Kabinenin en deneyimli bakanı olan Eroğlu, yoğun programlarından vakit bulduğunda torunları Ozan Emre, Nil Azra, Emir Alp, ikiz Beyza Sude ve Yusuf Taha ile görüşüyor.

Torunlarıyla konuşmanın kendisini dinlendirdiğini belirten Bakan Eroğlu, torunlarının her birinin farklı ilgi alanları olduğunu, yaptıkları resimleri, çalışmaları kendisine gönderdiklerini anlattı.

Günün sonunda torunlara telefon

Veysel Eroğlu'nun torunlarıyla telefon görüşmesine AA muhabiri de tanık oldu. Yoğun bir günün ardından, Bakanlıktaki makam odasından İstanbul'daki kızını arayan Eroğlu, torunları Emir Alp, Beyza Sude ve Yusuf Taha'yı telefonda görüştü. Eroğlu, el salladığı torunlarından kendisine öpücük göndermelerini istedi. Torunlarıyla konuşurken yaşadığı heyecan ve mutluluk Bakan Eroğlu'nun yüzüne yansıdı.

Muhabir: Zehra Aydın