Kadın polis atış ve oryantiringde rakip tanımıyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Ayşe Uzun, mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalışırken bir yandan da atış, oryantiring gibi yarışmalarda elde ettiği derecelerle takdir topluyor.

ADIYAMAN - KEMAL KARAGÖZ

Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ayşe Uzun, teşkilat içerisindeki yarışmalarda elde ettiği dereceler ve suçlularla mücadelesiyle adından söz ettiriyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan ve eşi de polis memuru olan 28 yaşındaki Ayşe Uzun, gece gündüz demeden görevini icra ediyor.

Bir çocuk annesi Uzun, teşkilat içerisinde bu yıl yapılan oryantiring müsabakasında haritada yön bulmada hız ve zeka dalında birincilik elde ederek, başarısıyla da göz doldurdu.

Atış dalında da birincilikleri bulunan Uzun, poligonda beylik tabancası ve uzun namlulu silahlarla sabit ve hareketli hedefleri gözü kapalı 12'den vurabiliyor.

Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe 7 yıl önce başladığını ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde çalıştığını belirtti.

Polisliğin zor olduğunu fakat işini severek yaptığını aktaran Uzun, "Gece gündüz aralıksız çalışıyoruz. Eşim de polis memuru. Aynı zamanda bir anneyim, 4 yaşında bir erkek çocuğum var. İşimden artakalan zamanlarda da hem eşime hem de çocuğuma vakit ayırmaya çalışıyorum. Polislik zor ama severek yaptığım için zor gelmiyor. Nöbetçi olmadığım akşamları da çocuğumla ilgileniyorum. O uyuduğu zaman da ev işleriyle uğraşıyorum. Mesleğimi ve ailemi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

"Erkek suçluluların korkulu rüyasıyız"

Hem şubede hem de sahada aktif olarak görev yaptığını dile getiren Uzun, vatandaşların kadın polislere daha çok yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Uzun, son iki yılda il teşkilatı içindeki atış müsabakalarında birinci olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kadın polisler arasında yapılan oryantiring yarışmasında da bu yıl birinci oldum. Çalıştığım birim gereği uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyoruz. İl genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik uygulamamız oluyor. Uyuşturucunun Adıyaman'da yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Uyuşturucu satıcıları kadın polis gördüklerinde basite alıyorlar ama sonunda yanlış yaptıklarını anlıyorlar. Özellikle erkek suçluların korkulu rüyasıyız. Kadın polis memurları olarak bunu başarıyoruz."