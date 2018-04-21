Masalsı güzergahta tarihe pedal çeviriyorlar

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Bosna Hersek ile Hırvatistan arasında bulunan ve 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın unutturduğu eski demiryolu rotası, bisiklet tutkunlarının düzenlediği turlarla masalsı dünyasının kapılarını yeniden açıyor.

Fotoğraf: AA/Herzegovina Bike

MOSTAR - EMRE BAŞTUĞ

Tarihi ve doğal güzellikler üzerine kurulu Bosna Hersek ile Hırvatistan arasında bulunan ve bölgede 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın unutturduğu eski demiryolu rotası, bisiklet tutkunlarının düzenlediği turlarla masalsı dünyasının kapılarını yeniden açıyor.

Bosna Hersek'in Mostar ve Hırvatistan'ın Dubrovnik şehirleri arasındaki eski demiryolu güzergahında, "Eski Dar Demiryolu 'Ciro'yu Yeniden Canlandırmak" amacıyla düzenlenen bisiklet turları, Bosna'daki savaşın izlerini taşıyan bölgeye geçmişteki hareketli günlerini kazandırıyor.

Avusturya-Macaristan idaresi döneminde 20. yüzyılın başında inşa edilen ve 1970'li yıllara kadar aktif olarak kullanılan demiryolu, bölgedeki insanları ve kültürleri birbirine bağlayan, tarihi miras ile doğa harikalarının varlığını koruduğu bir alanda bulunuyor. Özellikle son savaşın ardından insanların ilgisini kaybeden demiryolu, bir daha kullanılmadı.

Nostaljik rotada belli aralıklarla bisiklet turları düzenleyen Hersek Bisikletçiler Derneği, "Tarihte pedal çevirmek" sloganıyla 2016 yılında başlattığı etkinlik, adeta bölgenin kaderini de değiştirdi. Bisiklet ve macera tutkunlarına eşsiz bir tecrübe sunan turlar, aynı zamanda bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor.

Demiryolu güzergahı üzerinde hala ayakta kalan eski istasyonların da görülebildiği turlar, geçmişle bugün arasında yaşayan izleri keşfetme imkanı sunuyor.

Tarih, doğa ve savaşın izleri bir arada

Adeta açık hava müzesi olan güzergah üzerinde nehirler, orman yolları, önemli tarihi mekanlar, köprüler ve demiryolu tünelleri bulunurken, tura katılanlar son savaşın ardında bıraktığı terkedilmiş köyleri ve savaş yıkıntılarını da görme imkanı buluyor.

2018 yılının ilk turunu 15 Nisan'da gerçekleştiren 200 bisiklet tutkunu, güzergah üzerinde bulunan tarihi Blagaj Tekkesi ile Pocitelj köyünü de ziyaret etti. Katılımcılar, zaman zaman zümrüt yeşili Neretva Nehri kıyısında pedal çevirdi.

Dernek Başkanı Toni Zoric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilk etkinliği Mostar-Capljina arasında yapıldığını belirterek, haziran ayında Capljina-Zavala ve eylül ayında Zavala-Dubrovnik arasındaki iki tur ile Mostar-Dubrovnik parkurunun tamamlanacağını söyledi.

Zoric, bisiklet turlarının Hersek bölgesinin tanıtımında çok önemli olduğunu kaydederek, "Bu sadece bir bisiklet güzergahı değil, aynı zamanda tarih ve doğa harikaları eşliğinde tecrübe kazanılan bir yolculuk." dedi.

"Etkinlik bölge için bir fırsat"

Etkinlikte, rota üzerinde olmasa da yoldan biraz çıkarak tarihi ve turistik değeri olan Blagaj Tekkesi'ni de ziyaret ettiklerini aktaran Zoric, katılımcıların gerçekleşen yolculuktan oldukça memnun kaldıklarını söyledi.

Zoric, etkinliğin tanıtımı için İngiltere, Belçika ve Avusturya'da fuarlara katıldıklarını ve insanların etkinliğe çok ilgili olduğunu belirterek, yetkili mercilerin bölge için oluşturdukları bu fırsatı anlamasını umduklarını dile getirdi.

Etkinliğe farklı ülke ve şehirlerden katılanlar olduğuna dikkati çeken Zoric, bu etkinliği sürekli hale getirmeyi planladıklarını ifade etti.

Etkinliğe İngiltere'den katılan Gregory Barber de sporla ilişkili her şeyin çok güzel olduğunu belirterek, bu etkinliğin Bosna Hersek'i keşfetmek ve yeni yerleri görmek adına çok güzel olduğunu anlattı.