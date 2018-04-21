Tek parmağıyla yazdığı ikinci kitabı yayımlandı

ORDU - Eyüp Elevli

Ordu'da kas hastalığına bağlı bedensel ve konuşma engeli bulunan Erdinç Yılmaz'ın tek parmağıyla yazdığı ikinci kitabı "Gün Batımı" yayımlandı.

Altınordu ilçesinde yaşayan Latif ve Hacer Yılmaz'ın 23 yaşındaki oğlu Erdinç Yılmaz, hastalığı dolayısıyla lise eğitimini yarıda bıraktı. Okulu bırakmanın da yarattığı üzüntüyle iç dünyasına çekilen Yılmaz, ailesinin verdiği destek sayesinde sosyal hayata yeniden uyum sağladı.

Bu süreçte çok sayıda kitap okuyan Yılmaz, hayat hikayesini yazmaya karar verdi. Yılmaz, yaklaşık iki yıl önce hayatını dizüstü bilgisayarda güçlükle kullandığı iki parmağı ile satırlara aktardı. Kitap yazdığı dönemde hastalığı ilerleyen Yılmaz, "Azmin Zaferi" adlı kitabını tek parmağını kullanarak tamamlayabildi.

Yılmaz, kitabı için yapılan olumlu eleştiriler üzerine, engeli dolayısıyla hayatını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdürmek durumunda olan bir gencin aşkını anlattığı ikinci kitabı "Gün Batımı"nı kaleme aldı.

Kitabın kapağında, tekerlekli sandalyede gün batımında çekilen fotoğrafını kullanan Yılmaz, kendi imkanlarıyla okurlarına ulaştırdığı eserlerinin satış noktalarında da yer almasını istiyor.

Yılmaz, ikinci kitabını, 26 Nisan Perşembe günü saat 15.00'de Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde düzenlenecek etkinlikte okuyucuları için imzalayacak.

"Kitap okumaya başladıktan sonra hayatım değişti"

Ailesi ve çevresindeki kişilerle yazarak iletişim kuran Yılmaz, ilk kitabının insanlar tarafından ilgiyle karşılandığını vurgulayan Yılmaz, "Kitap okumaya başladıktan sonra hayatım değişti. Sonrasında da kitap yazmaya başladım. İki kitabım da sevildi, çok mutluyum. Kitap satışından elde ettiğim gelirle kendime yeni kitaplar aldım, bir kısmını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdım." ifadesini kullandı.

Yılmaz, ikinci kitabının 160 sayfa olduğuna işaret ederek "Kitabımda, Ali adını verdiğim karakter, tekerlekli sandalyeye mahkum bir genç. Sevdiği kızın adı da Asya. Ali, bu güzel kızı çok sever ve birlikte türlü zorluklar atlatırlar. Ali platonik olarak Asya'yı seviyor. Ali'nin yaptığı fedakarlıkları gören Asya da Ali'yi sevmeye başlıyor. Kitabımın sevilerek okunmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Erdinç 'Yapacağım' dediği her şeyi yapar"

Anne Hacer Yılmaz, oğlunun çok hırslı ve azimli bir kişiliğe sahip olduğunu dile getirdi. Yıllar önce oğluna okuyamayacağı ve yazamayacağının söylendiğini anımsatan üç çocuk annesi Yılmaz, "Erdinç o azmi ve hırsıyla yazdı, okudu, başardı. Daha sonra kitap yazmaya karar verdi. Birinci kitabını yazdı, şu an ikinci kitabımız da çıktı. Erdinç 'Yapacağım' dediği her şeyi yapar. Çok hırslı, çok azimli." dedi.

Yılmaz, engelli olduğu için oğlunu eve kapatmadıklarına ve sürekli aktivitelere katılmasını sağladıklarına dikkati çekerek "Diğer engelli ailelerine de sesleniyorum, onlar da böyle yapsınlar. Erdinç'in başarısında da bunun büyük rolü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kas hastalığı dolayısıyla oğlunun 10 parmağından sadece birini kullanabildiğini aktaran Yılmaz, oğlunun kitabı dizüstü bilgisayarda tek parmağını kullanarak yazdığını vurguladı.

Yılmaz, oğlunun en büyük hayalinin kitaplarının filme konu edilmesi olduğunu da kaydetti.