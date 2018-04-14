Öğrencinin sitemi tek derslikli okulu koleje dönüştürdü

Erzurum Köprüköy'deki bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Semanur Budak, okulun kötü şartlarına işaret eden bir öğrencisinin sitemi üzerine hayırsever bir iş adamından aldığı destekle tek derslikli okulu adeta küçük bir koleje dönüştürdü.

ERZURUM - YUNUS HOCAOĞLU

Erzurum'un Köprüköy ilçesi kırsalındaki bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Semanur Budak, okulun kötü şartları nedeniyle bir öğrencisinin sitemi üzerine bir hayırseverden destek alarak yenilediği tek derslikli okulda öğrencilerine ışık oluyor.

İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Yukarı Kızılca Mahallesi'nde, müdür odası ve kütüphanenin yanı sıra tek dersliği bulunan ilkokulda 4 yıl önce göreve başlayan Semanur Budak, 15 öğrencinin eğitim aldığı okulun fiziki şartları nedeniyle mesleğinin ilk yıllarında birçok zorlukla baş etmek zorunda kaldı.

Budak, bir öğrencisinin, "Öğretmenim neden televizyonlardaki gibi bir okulumuz yok?" sorusundan etkilenerek okulun fiziki şartlarını düzeltmek için harekete geçti.

İnternet üzerinden bulduğu hayırseverlere öğrencilerinin ve kendisinin yazdığı mektupları ulaştırıp okulun fiziki şartlarının düzeltilmesi için destek isteyen Budak'ın talepleri kısa sürede karşılık buldu.

Mektupları okuyunca mahalleye gelen bir iş adamı, kalorifer, zemin, sıra, tahta, kütüphane başta olmak üzere okulun bütün ihtiyaçlarını karşılayarak öğrencilerin daha rahat ortamda eğitim almalarını sağladı.

Öğretmen Semanur Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğinin ilk yıllarında okulun fiziki şartlarının kendisini zorladığını söyleyerek, "Sıralar eski ve okulun sobası yüzünden sürekli duman oluyordu. Soba ne kadar yanarsa yansın okulun duvarları taş olduğu için ısınmıyordu ve her sabah dersin bir saatini soba yakmakla geçiriyordum." dedi.

"Okulumuz kolej gibi oldu"

Okulun şartlarının iyileşmesiyle çocukların daha rahat eğitim aldığını dile getiren Budak, "Eskiden okulun fiziki şartlarının çok kötü olması çocukların başarısını etkiliyordu, şimdi ise özgüvenleri yerine geldi ve daha mutlular. Okulumuz kolej gibi oldu ve sabahları okulun kapısını güler yüzle açıyoruz. Çünkü soba derdi ve kafamızdaki diğer problemler yok. Üzerimiz kirlenmeden kömür isi olmadan rahatlıkla derslerimizi yapıyoruz." ifadesini kullandı.