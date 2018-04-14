Tek isteği torununun gözünün kurtarılması

Şanlıurfa'da yaşayan Emine Muşluoğlu, oğlu Samet'in cezaevine girmesi, gelininin de Muhammed Samet henüz 4 aylıkken evi terk etmesi üzerine torununun bakımını üstlendi.

ŞANLIURFA - YASİN DİKME

Şanlıurfa'da yaşayan Emine Muşluoğlu, kist nedeniyle sol gözü adeta yuvasından çıkan 4 yaşındaki torununun sağlığına kavuşması için mücadele ediyor.

Yaklaşık 10 yıl önce eşinden boşanan 55 yaşındaki Muşluoğlu, oğlu, gelini ve torunu Muhammed Samet Özbebek ile birlikte merkez Haliliye ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde babasından kalan gecekonduda yaşamaya başladı.

Muşluoğlu, oğlu Samet'in karıştığı bir olay nedeniyle cezaevine girmesi, gelininin de Muhammed Samet henüz 4 aylıkken evi terk etmesi üzerine torununun bakımını üstlendi.

Babasından kalan yetim maaşı ile geçinmeye çalışan Muşluoğlu, kist nedeniyle sol gözünü kaybetme tehlikesi yaşayan torununun sağlığına kavuşması için yardım bekliyor.

Muşluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce torunu Samed'in sol gözünün arkasında oluşan kitlenin zamanla büyüdüğünü söyledi.

Sol gözü adeta yuvasından çıkan Muhammed Samet'in büyük acılar çektiğini belirten Muşluoğlu, torununun tedavisi için İstanbul, Gaziantep ve Adana'daki birçok hastaneye başvurduğunu ancak sonuç alamadığını anlattı.

Torununun gözüne biyopsi yapıldığını dile getiren Muşluoğlu, "Oğlum cezaevine girince gelinim çocuğunu bırakıp gitti. Torunuma yaklaşık 3 yıldır ben bakıyorum. Bir yaşındayken gözü şişmeye başladı. Doktorlar 'gözünün arkasında kitle oluştuğunu, bu nedenle gözünü kaybetmek üzere olduğunu' söylediler. Çok acı çekiyor. Onun bir an önce iyileşmesini istiyorum." diye konuştu.

"Bize ulaşacak yardım eline bekliyoruz"

Babasından kalan maaşla geçimini sağladığını ve torununun tedavisi nedeniyle maddi ve manevi yönden büyük sıkıntı yaşadığını ifade eden Muşluoğlu, şöyle devam etti:

"İki ay önce gittiğimiz Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde torunumun hastalığına 'Langerhans hücreli histiositoz' teşhisi konuldu. Sonra bir parça alındı, onu inceleyecekler. Bekliyoruz ama ne yapacağımı şaşırdım. Bu hastalığın çok nadir görüldüğü söylendi. Bin kişiden birinde görülüyormuş. Tedavisi mümkünse, torunum bir an önce sağlığına kavuşsun istiyorum. Gözündeki kitle her geçen gün büyüyor, gözü dışarı çıkmak üzere. Ağrıları nedeniyle çok ağlıyor ve asabi oldu. Zaman zaman kardeşlerim yardım ediyor ama o da yol masraflarımıza yetmiyor. Bize ulaşacak yardım eline bekliyoruz."

Sağlık: "Hastaya daha geniş ve derin bir biyopsi yapılmalı"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Sağlık da küçük çocuğa "Langerhans hücreli histiositoz" teşhisi konulduğunu söyledi.

Muhammed Samet'in sol gözünde ileri derecede tümör teşhis edildiğini belirten Sağlık, şöyle devam etti:

"Hastanın mevcut raporlarını inceledik. Raporlarından gördüğümüz kadarıyla birçok defa biyopsi yapılmış ve kemoterapi görmüş. Ancak kemoterapiden yanıt alınamamış, aksine hastanın şikayetleri artmış. Hastaya daha geniş ve derin bir biyopsi yapılmalı. Bunun ardından tanı ortaya çıkabilir. Bu çocukluk tümörleri zor bir hastalık. Yapılacak biyopsinin ardından tümörün hangi çeşit olduğu ortaya çıkacak. Bununla birlikte ne yapılması gerektiğine karar verilecek."