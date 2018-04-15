'Okuma yazma bilmemek gözü bağlı şekilde yaşamak gibi'

Fotoğraf: AA/Murat Demirci

AMASYA - Murat Demirci

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde pazarcılık yapan Fatma Türnüklü, günlük hayatında karşılaştığı zorlukları aşmak amacıyla gittiği kursta, okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuryazarlık seferberliği kapsamında açılan kursa katılarak okuma yazma öğrenen Türnüklü, artık okuryazarlığı gerektiren günlük işlerini yaparken zorluk çekmiyor.

İlçeye bağlı Keçiköy'de ilk etapta Türnüklü'nün talebi ile açılan okuma yazma kursuna zaman içinde başka kadınlar da katıldı. Türnüklü, okuma hevesi ile köydeki diğer kadınlara da örnek oldu.

Üç çocuk annesi 63 yaşındaki Türnüklü, Keçiköy'de yalnız yaşadığını ve pazarcılık yaparak geçimini sağladığını söyledi.

"Teyze köye öğretmen gelir, siz yeter ki isteyin"

Küçük yaşta babasını kaybettiğini ve ev işleri nedeniyle okula gidemediğini belirten Türnüklü, küçük yaşta evlendirilip çoluk çocuğa karışınca da okuryazar olma hayalinin geride kaldığını anlattı.

Bir gün pazarda Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan okuma yazma kurslarıyla ilgili broşür dağıtıldığını görünce ilgisini çektiğini ifade eden Türnüklü, "Pazarda bir kız çocuğunun broşür dağıttığını gördüm. 'Bu nedir' diye sorduğumda, 'okuma yazma kursu açılıyor' dedi. Ben de 'Gitmek istiyorum fakat köyde yaşıyorum' dedim. O da 'Teyze köye öğretmen gelir, siz yeter ki isteyin' dedi. İki gün sonra telefon geldi ve okuma yazma kursuna başladım." diye konuştu.

"Artık daha güçlüyüm, bilgiliyim"

"Okuma yazma bilmemek gözü bağlı bir şekilde yaşamak gibi." diyen Türnüklü, okuma yazma bilmemesi nedeniyle yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

"Altı ay önce kolum kırıldı, ambulansla hastaneye gittim. Okuma yazma bilmediğim için hangi doktora gideceğim, hangi filmi çekileceğimi bilmiyorum, sürekli birilerine soruyorum. Ya da yanıma gündelikçi alıp onunla gidiyorum, beni doktora götürsün diye. Pazarcılıkla geçiniyorum para üstü alıp verirken sürekli yanılıyordum, kaç lira alacağım kaç lira vereceğim diye. Şimdi okuma yazma öğrenmeye başladım her işimi kendim yapıyorum. Doktora tek başına gidip geliyorum, pazarda hesap yapıyorum yanılmıyorum. Artık daha güçlüyüm, bilgiliyim."

Okuma yazma kursunu tamamladıktan sonra ilçedeki kütüphaneye giderek okuyabileceği kitapları alıp okumasını geliştireceğini belirten Türnüklü, "Gerçekten okumak kadar güzel bir şey yokmuş, muhtaçlık 63 yaşında bile okuma yazma öğrendiriyor, bence herkesin okuması lazım." dedi.

Türnüklü, iki arkadaşının daha kursa katılarak okuma yazma öğrendiğini sözlerine ekledi.