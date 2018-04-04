'Darbe için değil teyzemden börek almaya çıktım'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 14'ü tutuklu 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının 18. duruşması Silivri Alibey Spor Salonu'nda başladı. ( Uğur Samet Avcı - Anadolu Ajansı )

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu’nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılandığı davada sanık savunmaları alındı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri’deki Alibey Spor Salonu’nda gerçekleştirilen duruşmada, iddianamede hakkındaki bölüm okunan tutuklu sanıklardan Yasin Solmaz’a savunması soruldu.

Solmaz, birkaç bölümden oluştuğunu belirttiği savunmasını, özgeçmişi ve tutukluluğunun hukuki olmadığına dair kendi çıkarımlarını okuyarak başladı.

Mahkeme Başkanı, Solmaz’ı iddianamedeki suçlamalara yönelik savunma yapması ve bunun dışına çıkmaması yönünde uyardı. Solmaz, savunmasını aksi yönde sürdürünce başkan tarafından bir kez daha uyarılarak, bu şekilde devam etmesi halinde mikrofonun kapatılacağı ikazında bulunuldu. Solmaz’ın 2 kez yapılan uyarıya rağmen savunmasını iddianame dışındaki hususlar üzerine yapması nedeniyle mikrofonu kapatıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, savunma hakkının kötüye kullandığını, bu nedenle sanığın susma hakkını kullandığı kabul edilerek mikrofonunun kapatıldığını açıkladı. Sanık herhangi bir tepki gösteremeyerek yerine otururken, duruşmaya diğer sanık savunmalarıyla devam edildi.

Olay tarihinde Kurmay Yüzbaşı Öğrenci Subay olan tutuklu sanık Mehmet Özcan da 15 Temmuz’da akademide derslere katıldıktan sonra lojman bölgesindeki evine gittiğini söyledi. Akşam eşi ve kızıyla Ümraniye’de bir restorana giderek yemek yediklerini, dönüşte eşinin cüzdanını restoranda unuttuğunu fark ettiklerini kaydeden Özcan, "Cüzdanı unutunca ben Zincirlikuyu tarafında kaldım. Yollar kapalı olduğundan evime sabah trafik açılınca gidebildim. Bulunduğum yerde bir hareketlilik yoktu. Kimseden emir veya talimat almadım. Üniforma giymedim, silahım yanımda değildi. İstihbarat sınıfına mensup değilim. Sıradan bir piyadeyim. Evimde yapılan aramada şüpheli görülen bir harf serisinden 1 ABD doları ele geçirilmiş. Bu banknot, yurtdışındayken yaptığım bir alışveriş sonucu verilen para üstüdür." diye konuştu.

"Teyzemden Boşnak böreği alacaktım"

Tutuklu sanıklarından Türker Soykan ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, "Harp Akademisi'nde harita sorumlusuydum. 15 Temmuz’da akşam 22.50'de evden teyzeme gitmek üzere yola çıktım. Teyzemden pişmemiş bir tepsi Boşnak böreği alacaktım. Darbe girişimini köprüde gişeleri geçtikten sonra herkes gibi sosyal medyadan, haberlerden öğrendim. Geri dönmeye çalıştım, yol kapalıydı dönemedim. Arabalı vapur kullanmayı düşündüm. Harem’e doğru giderken Şile kavşağında az kalsın karşımdan gelen bir tankın altında kalıyordum. Harem’e varınca feribot sırasına girdim. Sabah ilk feribotla karşıya geçip evime gittim. İşgal bölgelerine giderek buraları kontrol ettiğim iddiası doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Duruşma, sanık savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi.