Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, Anadolu Ajansının (AA) dünya çapında bir ajans olduğunu belirtti.

SANA

Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, Anadolu Ajansının (AA) dünya çapında bir ajans olduğunu belirtti.

AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Asker, "AA dünya çapında bir ajans ve doğru haber ve bilgi aktarımında uluslararası ajansların başında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Asker, AA'da yer alan haberleri takip eden okuyucuların, ajansın dengeli çizgisi ve herkese açık yaklaşımını fark ettiğini, bunun da onu baş sıraya yerleştirdiğini kaydetti.

Yemenli bakan, AA'ya Yemen'de yaşanan olaylara özellikle de insani drama gösterdiği alakadan ötürü teşekkür etti.