'AA dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmayı başardı'

BBP Genel Başkanı Destici, milli mücadelenin haklılığını duyurmak için 98 yıl önce kurulan Anadolu Ajansı'nın, etkinliği ve gücüyle dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmayı başardığını ifade etti.

ANKARA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AA'nın Türk milletinin haber alma hakkına önemli katkılar sağladığını belirten Destici, "Milli mücadelenin haklılığını duyurmak için 98 yıl önce kurulan Anadolu Ajansı, Türkiye'de demokrasinin yerleşmesinin yanında bu önemli misyonunu 15 Temmuz hain kalkışmasında ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında da devam ettirerek kuruluş felsefesine bağlı olduğunu gösterip etkinliği ve gücüyle dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmayı başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Destici, Türkiye merkezli uluslararası bir haber ajansı olarak 13 dilde yayın yapan, 50 ülkede 2 binden fazla aboneye hizmet veren, 100 ülkede temsilcisi bulunan AA'nın, güvenilir haberin kaynağı olarak geleceğe emin adımlarla ilerlediğini bildirdi. Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yayın yapan yazılı ve görsel medyanın yanı sıra kamu kurumları, bankalar, özel sektör ve diğer abonelerine güncel, sağlıklı ve hızlı bir şekilde haber geçen AA, Türkiye'nin en büyük dijital fotoğraf arşivine sahiptir. 2 yıl sonra 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan AA, her geçen gün kendisini yenilemesi ile habercilikte güven ve itibarını zenginleştiriyor. Vizyonunu genişleterek sürdüren AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, AA'yı bugünlere kadar getiren tüm elemanlarını tebrik ediyorum."



Muhabir: Ayşe Şensoy Boztepe