AA'ya şehir manzaralı kutlama

ANTALYA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü, turizmin başkenti Antalya'yı kuş bakışı gören Tünektepe'de pankart açarak kutladı.
Tünektepe Sosyal Tesisleri'nde görevli belediye personeli, Konyaaltı ilçesi Sarısu mevkisinden bin 706 metre teleferik hattının uzandığı 650 rakımlı Tünektepe’ye, 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AA için "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." yazılı pankart açtı.
Teleferikle de ulaşılabilen tesisler, dağ, deniz manzaraları eşliğinde kenti kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor.