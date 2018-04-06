AA heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. ( Raşit Aydoğan - Anadolu Ajansı )

ANKARA

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kazancı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları ve yayın yönetmenlerinden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Şenol Kazancı'nın kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan, üzerinde "Anadolu Ajansı" yazılı çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Kazancı başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misakımilli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı, deftere şunları yazdı:

"Büyük Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşımızın haklı sesini Anadolu'ya ve tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı bugün 98 yaşındadır. Anadolu Ajansı artık sadece Anadolu'nun değil, tüm mazlum coğrafyaların ve milletlerin de sesini dünyaya duyurma gayreti ve azmini sürdürmektedir.

Anadolu Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına ve birliğine kastetmiş tüm düşmanlara karşı verilen destansı mücadelenin sesi olmaya hem ülkemizde hem de tüm dünyada 13 dilde devam etmektedir. Bu vesileyle ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Muhabir: Sinan Uslu