'Yerli ve milli olmanın bayraklaşan markası AA'

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) bir deniz feneri vazifesi gördüğünü belirterek, "Nihayetinde bana göre yerli ve milli olmanın en önemli markası, bayraklaşan markası Anadolu Ajansı'dır." dedi.

İSTANBUL

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) AA muhabirine yaptığı açıklamada, 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan kurumun, doğru ve ilkeli haberleriyle gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Bir haberde doğruluğun çok önemli olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Özellikle dikkat ettiğim konu, AA'nın en ufak bir yorum yapmadan haber yapmaya çalışmasıdır. Bu manada yegane haber kaynağımız oldu. Birçok insan pek bilmez ama şu anda haber portallarının, haber merkezlerinin yüzde 70-80'ini Anadolu Ajansı besliyor, haber dağılımı buradan yapılıyor. Dolayısıyla tam ortada, merkezde bir yerde bunun sorumluluğunda ve bilincinde çalışıyor olmasına, yakından tanıklık ettiğim bazı olaylar vesilesiyle de gördüm." diye konuştu.

Ali Nuri Türkoğlu, AA'nın farklı dillerde haber üretmesiyle de uluslararası bir görev üstlendiğine işaret ederek, "Türkiye'nin çok zor şartlar altındaki milli mücadele yıllarında kurulan Anadolu Ajansı, hayatımızda yaklaşık 100 yıldır var. Bize bir deniz feneri gibi yol ışığı oluyor. Nihayetinde bana göre yerli ve milli olmanın en önemli markası, bayraklaşan markası Anadolu Ajansı'dır. Objektif, ilkeli, dik duran bir ajansımız var ne mutlu bize. Nice 98 yıllara." ifadelerini kullandı.

"En güvenilir haber kaynağı"

Oyuncu Mehmet Usta da toplumun bilinçlenmesinde ve bilgilendirilmesinde hayatın her alanından olayların duyurulmasının son derece önemli olduğunu dile getirdi.

AA'nın doğru ve tarafsız haber aktarımı noktasında etkin bir rol üstlendiğini aktaran Usta, "AA, kuruluşu cumhuriyetimizin ilanından dahi eskiye dayanan, ismiyle müsemma bir tavır ile ülkemizin sesini tüm dünyaya duyurma noktasında en önemli görevi üstlenen milli ajansımız." dedi.

Usta, kültür ve sanat haberleri konusunda da AA'nın özellikle son yıllarda çok başarılı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek etkinliklerin takibini yapan muhabirleri gerekse haberlerin verilmesinde teknolojinin ve sosyal medyanın etkin kullanılması açısından çok başarılı işlere imza atmaktadır. Meslek yaşamım boyunca içinde bulunduğum projelerin tanıtımlarında her zaman rastladığım ve röportaj verdiğim AA muhabirlerinde gördüğüm en önemli özellik, alanlarında birikimli, işleyeceği konulara vakıf ve donanımlı kişiler olmalarıdır. Bu bağlamda Anadolu Ajansı'nın kültür ve sanat haberlerinde de 'A Takımı' olduğunu düşünüyorum."

Yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu ise AA'nın köklü bir kurum olduğuna dikkati çekerek, "Çok sevinçliyiz. Çünkü biliyoruz ki Anadolu Ajansı Türkiye Cumhuriyeti'nin devrimlerine tanıklık etmiş bir ajans." değerlendirmesinde bulundu.