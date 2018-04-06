'AA tarafsız ve nitelikli habercilikten taviz vermiyor'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ( Metin Aktas - Anadolu Ajansı )

ANKARA

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Anadolu Ajansının (AA) Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, tarafsız ve nitelikli habercilik anlayışından taviz vermeden aynı ilke ve anlayış doğrultusunda Türk halkına hizmet sunduğunu belirtti.

Özdebir, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya tebrik mesajı gönderdi.

Türkiye'nin ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber ağı olan AA'nın 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, İstiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak kurulduğunu anımsatan Özdebir, şunları kaydetti:

"Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dünyadaki sesi olan AA, Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, tarafsız ve nitelikli habercilik anlayışından taviz vermeden aynı ilke ve anlayış doğrultusunda halkımıza hizmet sunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin her aşamasına tanıklık eden, Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran ve doğru haberciliğin öncüsü AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Ajansın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve başarılı nice yıllar diliyorum."