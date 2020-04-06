'Dalgıç adamlardan' AA'ya pankartlı kutlama

Antalya'da, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünde denizde pankart açıldı.

anasayfa > kurumsal haberler, AA 98 Yaşında 06.04.2018

'Dalgıç adamlardan' AA'ya pankartlı kutlama
Antalya'da iki dalgıç, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümüne özel dalış yaptı. Fotoğraf: AA/ Mustafa Çiftçi

ANTALYA

Antalya'da iki dalgıç, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümüne özel dalış yaptı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Özvarol ile araştırma görevlisi Alper Yıldız, 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AA için dalgıç kıyafetleriyle denize girdi.

İkili, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." yazılı pankart açtı.

Özvarol, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümüne özel dalış gerçekleştirdiklerini belirterek "Deniz içinde pankart açtık. Anadolu Ajansımızın kuruluş yıl dönümünü kutlar, yayın hayatında nice başarılar dileriz." diye konuştu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval da Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Muhabir: Oktay Özden

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