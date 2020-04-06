AA'ya Karadeniz'de kutlama

SİNOP

Sinop'ta üniversite öğrencisi dalgıçlar Türkiye'nin önemli turizm merkezilerinden Hamsilos Koyu'nda deniz yüzeyi ve su altında Anadolu Ajansı flaması açarak kurumun 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Hamsilos Koyu'nda dalış gerçekleştiren Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojileri Programı öğrencisi dalgıçlar, AA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla su altında ve deniz yüzeyinde AA flaması açtı.

Dalgıçlardan Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojileri Programı 1. sınıf öğrencisi Rıdvan Ayvaz, Anadolu Ajansı'nın 98 yıldır güvenilir ve tarafsız habercilik yaptığını belirterek, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1920'de kurulan Anadolu Ajansı ülkemizin sesini duyurmaya 98 yıldır devam ediyor. Biz de Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünü bu şekilde kutlamak istedik. Tüm kurum çalışanlarını tebrik ediyoruz." dedi.

Gezinti için koya gelen vatandaşlar da dalgıçlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Muhabir: Gökhan Gücüklüoğlu