Tekirdağ Valisi Ceylan'dan AA'ya ziyaret

TEKİRDAĞ

AA Tekirdağ İl Temsilcisi Vedat Yücebaş tarafından karşılanan Vali Ceylan, 13 dilde yayın yapan, 100 farklı ülkede temsilciliği ve 43 ülkede bölge müdürlükleri bulunan AA'nın, habercilik alanının önemli kuruluşlarından birisi olduğunu söyledi.

Ceylan, 6 Nisan 1920'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından istiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak kurulan Anadolu Ajansının, Türk milletinin sesini 98 yıldır tüm dünyaya duyurduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülke ve dünya gündemini yakından takip ederek en hızlı ve doğru şekilde haberleri servis eden Anadolu Ajansının çalışmalarını beğenerek takip ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Zeytin Dalı Harekatı'nda en iyi fotoğrafları çekerek yaşananları bütün dünyaya gösterdi. Anadolu Ajansı'nın daha da gelişerek vatana ve millete hizmet yolunda dünyanın en iyi ajansları arasında yer alacağına inanıyoruz. Haberlerin bizlere ulaştırılmasında emeği geçen tüm ajans çalışanlarına ve emeği geçenlere başarılar diliyorum."

AA Tekirdağ İl Temsilcisi Yücebaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Zorluoğlu'na AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Muhabir: Mesut Karaduman



