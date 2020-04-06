Edirne Valisi Özdemir'den AA'ya ziyaret

Edirne Valisi Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

anasayfa > kurumsal haberler, AA 98 Yaşında 06.04.2018

Edirne Valisi Özdemir'den AA'ya ziyaret

EDİRNE

Edirne Valisi Günay Özdemir, ziyarette, Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Anadolu Ajansı'nın milli mücadele yıllarında kurulduğu ilk günkü misyonunu bugün de yurt içi ve dışında sürdürdüğünü belirten Özdemir, "Tarafsız habercilik yaparak, mesleki ciddiyet ve hizmet anlayışı içerisinde Milli Mücadele yıllarından itibaren halkı bilgilendiren Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına ve emeği geçenlere başarılar diliyorum." dedi.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da Özdemir'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, AA ekiplerince çekilen fotoğrafını armağan etti.

Muhabir: Cihan Demirci



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