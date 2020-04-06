İBB Başkanı Uysal'dan AA'ya kutlama

İBB Başkanı Uysal, "Doğru, tarafsız, ilkeli ve özellikle kamu yararını dikkate alan bir anlayışla kuruluşundan bugüne kadar çalışmalarını titizlikle yürüten Anadolu Ajansı, bu titizliğini geçmişte olduğu gibi bugün de sürdürmektedir." dedi.

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Anadolu Ajansı'nın, doğru, tarafsız, ilkeli ve özellikle kamu yararını dikkate alan bir anlayışla çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

Uysal, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajında, kurumun, Kurtuluş Savaşı sırasında, taraflı yayın yapan bir habercilik anlayışına karşı, tüm dünyada yalnız kalmış bir halkın haklı varoluş mücadelesini dünyaya duyurmak için kurulduğunu hatırlattı.

Anadolu Ajansı'nın bugün de aynı anlayışla çalışmalarını sürdürdüğü inancında olduğunu vurgulayan Uysal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Doğru, tarafsız, ilkeli ve özellikle kamu yararını dikkate alan bir anlayışla kuruluşundan bugüne kadar çalışmalarını titizlikle yürüten Anadolu Ajansı, bu titizliğini geçmişte olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Dünyanın sayılı haber ajansları arasında yerini alan ve birçok dilde haber servis eden Anadolu Ajansı'nın bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, çalışan arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Kuruluş talimatını veren Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, bugüne kadar kurumda görev alıp aramızdan ayrılan Ajans çalışanlarını şükran ve saygıyla anıyorum."

Muhabir: Güç Gönel